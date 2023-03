El pesidente de México demuestra su fuerza ante los opositores y EEUU con un mitin gigante

En un multitudinario mitin que convocó a más de 100.000 personas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el sábado que los "oligarcas" no volverán al poder, al tiempo que arremetió contra legisladores estadounidenses que proponen combatir el narcotráfico en México con tropas de su país.

En el Zócalo, la plaza central de la capital mexicana, donde se congregaron sus simpatizantes, el político izquierdista conmemoró los 85 años de la expropiación del petróleo, que hasta 1938 estaba en manos extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. "¡Cooperación, sí, sometimiento no, intervencionismo no!", clamó López Obrador al referirse a un reciente proyecto de ley de congresistas republicanos para designar a los cárteles que trafican fentanilo como grupos "terroristas", lo que abriría la puerta al envío de soldados estadounidenses a México. La propuesta fue presentada en momentos en que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) pide al gobierno mexicano "hacer más" contra el fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína y a la que solo en 2022 se atribuyeron 70.000 muertes por sobredosis en ese país. "Le recordamos a esos políticos hipócritas irresponsables que México es un país independiente, libre, no una colonia o protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria", afirmó. El mandatario, que goza de un nivel de aprobación de 63%, sostuvo que en su gobierno se combate a los grupos criminales y que se han reducido los índices de criminalidad, sobre todo el homicidio doloso en 10%. - Continuidad - Críticos de López Obrador señalan que el mitin fue convocado en realidad para responder a una marcha opositora que el 26 de febrero se apoderó de las calles para protestar contra sus polémicas reformas electorales, aprobadas en el Congreso pero objeto de un litigio en la Suprema Corte. No es "una fiesta cívica de todos los mexicanos, sino su respuesta a la oposición que salió a protestar contra su reforma electoral", declaró a la AFP el historiador y analista político José Antonio Crespo. En su discurso de una hora aseveró "que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas", en referencia a la oposición. Por primera vez habló de manera abierta sobre la continuidad en la presidencia de su partido, Morena. México elegirá a un nuevo presidente, renovará el Congreso bicameral y a miles de cargos locales a mediados de 2024. "Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación", sostuvo. En la ceremonia estuvieron el canciller Marcelo Ebrard y la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, punteros para ser candidatos del partido Morena, al que las encuestas adelantadas dan una amplia ventaja. Ante la multitud en el Zócalo y calles aledañas, el mandatario mencionó la fortaleza del peso ante el dólar, un récord de empleos registrados ante el seguro social, el combate a la corrupción y los programas de asistencia social como logros de su gobierno. - Polémica reforma- Y aunque López Obrador no se refirió a su polémica reforma que recorta fuertemente el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar los comicios, en el ambiente el debate estaba presente. "Creo que sí hay que cambiar al INE, son corruptos, ya le robaron una elección a López Obrador", comentó Eduardo Ramírez, estudiante de leyes de 22 años. Críticos de la reforma en el INE temen una intervención del gobierno en los comicios, lo que ha detonado movilizaciones pocas veces vistas de opositores, seguidas de una réplica gubernamental. El presidente ya había llamado a las calles a sus partidarios el 27 de noviembre luego de otra protesta opositora. El columnista político Hernán Gómez Bruera consideró que la conmemoración de la expropiación petrolera es un "pretexto" del mandatario para mantener movilizada a su base social y estima que la reforma electoral no era necesaria dada la amplia popularidad del oficialismo. "Es un error querer forzarla sin el consenso de las principales fuerzas políticas, pues eso generará una sombra de duda al resultado de la elección, la cual, de todas formas, va a ganar ampliamente Morena", estimó el analista.