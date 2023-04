El Memorial de Auschwitz llama al orden a los visitantes que posan para las redes sociales

La publicación de una foto de una mujer tomando el sol en las vías que conducen al campo de concentración de Auschwitz (Polonia) ha creado una polémica. Tanto es así que el Memorial ha enviado un mensaje a los visitantes, recordándoles la importancia de respetar este lugar de historia. “Hoy he tenido una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Por desgracia, no todo el mundo parece vivirla tan intensamente”: con este mensaje, publicado el 15 de abril por una periodista británica y visto casi 30 millones de veces, la foto de una joven, sonriente y disfrutando del sol en las vías, delante del campo de concentración de Auschwitz, hoy lugar dedicado a la memoria de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.Desde el sábado, este post no ha pasado desapercibido, con muchos internautas diciéndose escandalizados. “Absolutamente repugnante”, comentó uno. Algunos de ellos afirmaron haber presenciado ellos mismos escenas similares in situ: “Vimos lo mismo cuando estuvimos allí hace unos meses. Una falta de respeto total”; “Cuando fui allí, la gente se hacía selfies. Qué falta de respeto”.“Respetemos su memoria”El tuit llevó al Memorial de Auschwitz a pronunciarse en la red social, recordando a los visitantes que tuvieran decencia al publicar fotos en línea: “Al visitar el Museo de Auschwitz los visitantes deben tener en cuenta que entran en el auténtico emplazamiento del antiguo campo donde fueron asesinadas más de un millón de personas. Respetemos su memoria”.No es la primera vez que el Memorial interviene para pedir decencia a sus visitantes. En marzo de 2019, la institución ya se había pronunciado sobre el mismo fenómeno, recogiendo varias instantáneas de personas haciendo equilibrio sobre los raíles.Además, en agosto de 2020, el Memorial dio la voz de alarma sobre una tendencia en TikTok de personas que se disfrazan de víctimas del Holocausto y cuentan su supuesta muerte en el campo de Auschwitz. Un fenómeno “hiriente y ofensivo”.Este 18 de abril es celebrado en Israel el Día de la Conmemoración del Holocausto.