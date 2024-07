En el Reino Unido, 50 millones de británicos acuden este jueves a las urnas para elegir su nuevo Parlamento. Tras 14 años en el poder, los conservadores podrían sufrir una derrota histórica y dejar paso a los laboristas, grandes favoritos en los sondeos. Pero, ¿quién es Keir Starmer, el líder laborista que podría convertirse en el próximo Primer Ministro?

De aquí al viernes 5 de julio, Keir Starmer tendrá sin duda que empezar a hacer las maletas. Los últimos sondeos confirman que este antiguo abogado se instalará en el número 10 de Downing Street, sede del gobierno británico. Está dispuesto a convertirse en Primer Ministro del Reino Unido y así lo ha manifestado ante las cámaras de SkyNews, apunta nuestro enviado especial a Londres, Julien Chavanne: "Voy a esperar hasta las 10 de la noche del jueves, pero hemos preparado este partido para gobernar. Si tenemos el privilegio de servir a nuestro país, estoy dispuesto a ponerme en marcha para responder a las necesidades de la gente, que necesita profundamente un cambio."

Demasiado centrista para algunos, o simplemente pragmático para otros, este abogado de 61 años tomó las riendas del laborismo a principios de 2020, en plena derrota electoral. Y realizó una campaña mediocre. Ex abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, en el pasado defendió a varios condenados a muerte en el Caribe, así como a ecologistas acusados de difamación por McDonald’s.

Un estilo que contrasta con el de su predecesor

Keir Starmer, hijo de un fabricante de herramientas y de una madre enfermera, es conocido como un trabajador competente con un estilo austero, sin demasiado carisma, presentado como un candidato demasiado suave. El hombre que podría instalarse en el número 10 de Downing Street es pro europeo y quiere reconstruir el sistema sanitario, además de impulsar el crecimiento protegiendo a los trabajadores precarios y desarrollar la producción de energías renovables de aquí a 2030.

El candidato laborista quería alejarse de las políticas muy izquierdistas de su predecesor Jeremy Corbyn. Una opción denunciada por sus adversarios. A modo de ejemplo, Keir Starmer se negó a anular la limitación de las ayudas familiares a partir del segundo hijo. También renegó de la promesa inicial de 28.000 millones de libras al año para cumplir los objetivos fijados para luchar contra el cambio climático.

Para los centristas y los votantes moderados, por tanto, no es un espantapájaros. Incluso los mercados financieros piden el voto para él, al igual que el influyente tabloide The Sun, a pesar de sus credenciales históricamente conservadoras.

Rishi Sunak podría perder su escaño de diputado, algo inédito para un Primer Ministro saliente

Al otro lado de la Cámara, a Rishi Sunak aún le cuesta creerlo. Según The Guardian, el Primer Ministro saliente ha dicho a personas de su entorno que teme perder su escaño como diputado: sería algo sin precedentes. También sería inaudito teniendo en cuenta el catastrófico resultado pronosticado para los conservadores el jueves, según los sondeos.

Desesperados, los conservadores sacaron incluso a Boris Johnson del armario el martes por la noche para apoyar a Rishi Sunak. Y ello a pesar de que ambos se odian y de que el ex Primer Ministro tiene una imagen desastrosa tras sus numerosos escándalos. "Sean cuales sean nuestras diferencias, no son nada comparadas con el desastre al que nos enfrentamos", declaró el ex Primer Ministro Boris Johnson.

Rishi Sunak había programado una última reunión para la tarde del miércoles 3 de julio, sin duda su última como jefe de Gobierno. Los conservadores, que llevan 14 años en el poder, se preparan ahora para dejar paso a los laboristas.

En la opinión pública, la suerte parece estar echada

A pocas horas de la votación y de los resultados, Liam es un joven padre con licencia parental que ha votado a la izquierda desde que tuvo edad para votar. Espera despertarse el viernes con un Primer Ministro laborista, según declaró a nuestra corresponsal en Londres Emeline Vin: "Creo en la equidad. Tras 14 años en el poder, los conservadores han dividido el país y arruinado las finanzas públicas. Es hora de que un gobierno laborista empiece a reconstruir. Tengo esperanza y entusiasmo”, dice.

No todos los que marquen la casilla laborista este jueves son militantes comprometidos. Lucy emitirá un voto útil, aunque es una profesora que se inclina más por los Verdes y no le gusta la personalidad más bien anodina del líder laborista: "No creo que Keir Starmer sea un gran líder, pero es el menos malo. Por encima de todo, es un voto para el partido, y para lo que representa: y para que todos en este país puedan prosperar, no sólo los más ricos".

Su compañero Anthony simplemente espera que las encuestas, ultra favorables a los laboristas, no animen a la abstención: "En los últimos años, hemos visto lo que pasó con Hillary Clinton, con el Brexit. Nada está hecho hasta que está hecho. Me quedaré despierto hasta tarde para seguir los resultados”, asegura.