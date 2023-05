El jefe del grupo paramilitar Wagner niega haber negociado con la inteligencia ucraniana

Yevgeny Prigozhin calificó el lunes de "irrisorias" las informaciones de prensa según las cuales había ofrecido información sobre posiciones de tropas rusas a los servicios secretos de ucrania. El diario estadounidense Washington Post informó el domingo de que Yevgeny Prigozhin ha ofrecido en repetidas ocasiones a la inteligencia ucraniana información sobre la ubicación de unidades del ejército ruso a cambio de una retirada de las fuerzas de Kiev de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, donde sus hombres libran una encarnizada batalla.El periódico afirma que se basó en documentos filtrados de los servicios de inteligencia estadounidenses y en funcionarios anónimos ucranianos y estadounidenses.Las afirmaciones, que no pueden verificarse de forma independiente, se producen en un momento en el que Prigozhin y el Estado Mayor ruso están enfrentados por las rivalidades dentro de las fuerzas de Moscú en el conflicto de Ucrania."Parece que yo lucho por Rusia, pero al mismo tiempo (el presidente ucraniano, Volodymyr) Zelensky sigue mis instrucciones. Así que la mano izquierda está en guerra con la derecha", reaccionó irónicamente Prigozhin el lunes."De risa", espetó, en un mensaje de audio publicado en Telegram por su servicio de prensa.Entre otras cosas, Prigozhin dijo que "no había estado en África desde el comienzo" del conflicto en Ucrania, en respuesta a las afirmaciones del Washington Post de que el jefe de Wagner se había reunido con funcionarios de inteligencia ucranianos en un país africano no identificado.El jefe de Wagner sugirió que miembros de la élite rusa podrían estar detrás de las acusaciones. "Están intentando echar sobre mí toda la mierda posible", dijo, en su habitual lenguaje florido.A preguntas de la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de "tóxica" la información publicada por el Washington Post.Prigozhin lleva varios meses criticando públicamente al Estado Mayor ruso, al que acusa de no proporcionar a sus combatientes Wagner la munición necesaria para tomar Bajmut, donde se encuentran en primera línea.Estas críticas se han vuelto aún más violentas en los últimos días, en los que Prigozhin ha insultado en videos al jefe del Estado Mayor, Valery Guerasimov, y al ministro de Defensa, Sergei Shugu.(Con AFP)