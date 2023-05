El jefe de Wagner dice que se retirará de Bajmut el 10 de mayo por falta de municiones

En un video publicado en su canal de Telegram, Yevgueni Prigozhin advirtió que hará salir a su grupo del epicentro de los enfrentamientos en el centro de Ucrania, acusando a los “burócratas del ejército” que “detuvieron las entregas de municiones. El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner amenazó este viernes con retirar a partir del 10 de mayo a sus combatientes de la ciudad de Bajmut, epicentro de los enfrentamientos en el este de Ucrania, debido a la falta de municiones."El 10 de mayo de 2023 tendremos que entregar nuestras posiciones en Bajmut a las unidades del Ministerio de Defensa y retirar las unidades de Wagner a los campamentos de retaguardia", dijo Yevgueni Prigozhin, en un video publicado en su canal de Telegram."Retiraré a las unidades Wagner de Bajmut porque, a falta de municiones, se enfrentan a una muerte absurda", añadió.Los combatientes de Wagner han asumido un papel protagonista en la ofensiva rusa en Ucrania, encabezando la lucha de meses para conquistar Bajmut, la batalla más larga y sangrienta hasta la fecha.Este ultimátum llega tras semanas de crecientes tensiones entre el grupo Wagner y el ejército ruso.Prigozhin acusa al Estado Mayor de no suministrar a su grupo paramilitar suficientes municiones, para que éste no se anote una victoria que eclipsaría al ejército regular."Íbamos a tomar la ciudad de Bajmut antes del 9 de mayo. Cuando vieron eso, los burócratas del ejército detuvieron las entregas" de municiones, acusó Prigozhin.En otro video que publicó en Telegram se ven filas de lo que, según él, son combatientes de Wagner muertos.En ese video señala al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. "¡Shoigú! ¡Gerasimov! ¿Dónde está mi puta munición?", dijo Prigozhin enfadado."Vinieron aquí como voluntarios y están muriendo para que usted pueda engordar en sus oficinas", afirmó, de pie junto a hileras de cadáveres con uniforme militar."Estos chicos son de Wagner. Murieron hoy. Su sangre aún está fresca", aseguró, añadiendo que los jefes del ejército "se irán al infierno" por no enviar munición.Wagner ha sufrido importantes pérdidas en los últimos meses intentando tomar Bajmut.El grupo paramilitar ha conquistado gran parte de la ciudad, pero no ha podido tomar el resto de las posiciones ucranianas.Aunque el Kremlin niega cualquier tensión en el seno de las fuerzas rusas, las últimas declaraciones de Prigozhin demuestran lo contrario.

Tensiones con el Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no podía comentar las declaraciones del fundador de la empresa militar privada, que tiene un historial de agrias declaraciones y lleva meses enzarzado en un tira y afloja con el ministro de Defensa, Sergei Shugu, y los altos mandos.

Según blogueros rusos partidarios de la guerra, el grupo Wagner ha reclutado al coronel general Mikhail Mizintsev como comandante adjunto.

El 29 de abril, al día siguiente de que se informara de que el Ministerio de Defensa había destituido al oficial, el grupo Wagner anunció que estaba dispuesto a contratar a Mijaíl Mizintsev, que había orquestado el asedio y la toma del puerto de Mariúpol, en el sur de Ucrania, en mayo de 2022.

El coronel general fue nombrado viceministro de Defensa encargado de la logística el pasado mes de septiembre.

