El gobierno francés se somete este lunes a dos mociones de censura

Los diputados franceses votan este lunes por la tarde las mociones de censura contra el gobierno. Elisabeth Borne está en la cuerda floja tras la utilización del artículo 49.3 sobre la reforma de las pensiones. Es la última etapa del trámite parlamentario de la reforma de las pensiones y la última oportunidad para la oposición de rechazar este proyecto. Para el oficialismo este lunes será complicado y su futuro se presenta también difícil. Análisis de Valérie GasEste lunes se someten a votación en la Asamblea Nacional francesa dos mociones de censura, presentadas el viernes 17 de marzo, al día siguiente de la utilización del artículo 49.3 de la Constitución: una del Reagrupamiento Nacional, y una moción transparente del grupo independiente Liot (por las Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios).Se espera que la Nupes (izquierda) y el Reagrupamiento Nacional (extrema derecha) voten a favor de esta última, que también deberían apoyar algunos de los diputados de Los Republicanos (derecha) que se oponen a la reforma de las pensiones, aunque Éric Ciotti, presidente del partido, haya dado instrucciones de no votar a favor de una moción de censura.La pregunta es: cuántos diputados de Los Republicanos transgredirán esta norma, y si se alcanzará la mayoría absoluta. Tendrían que ser unos treinta. No es la hipótesis más probable. Además, en la mayoría quieren mostrarse serenos e incluso ofensivos presentando esta votación como un momento de "claridad", en el que cada uno deberá asumir sus responsabilidades.El hecho es que, incluso si el gobierno no cae este 20 de marzo y por tanto se adopta la reforma, la mayoría está debilitada. La primera ministra, Elisabeth Borne, está en la cuerda floja. Emmanuel Macron, que se espera que intervenga, está bajo presión, con una caída significativa de su índice de popularidad.Durante todo el fin de semana se organizaron concentraciones en toda Francia para protestar contra el uso del 49.3. Se registraron actos de violencia y se amenazó a cargos electos durante las manifestaciones fuera del control de los sindicatos. Estos últimos han convocado una jornada de movilización el jueves 23 de marzo, tras la votación de las mociones de censura. Su objetivo: demostrar que, pase lo que pase, no piensan detenerse. La página de la reforma de las pensiones no se pasará el lunes por la noche. Ni política, ni socialmente.¿Qué rumbo tomará Emmanuel Macron a continuación?Si la última etapa del proceso parlamentario de reforma de las pensiones se presenta complicada para el ejecutivo, las maniobras realmente difíciles comenzarán para Emmanuel Macron después. Este episodio dejará huella en la escena social y política. Se le presentan varias opciones al presidente de la República.Si la mayoría no teme realmente las mociones de censura del lunes 20 de marzo, un parlamentario oficialista ve la continuación con más pesimismo. Según él, una vez terminado el capítulo de las pensiones, la Asamblea Nacional entrará en un periodo de "moción de censura latente" en el que será difícil para el gobierno aprobar cualquier texto. Un bloqueo que haría "inexorable" una disolución.De momento, no es una opción. Un ministro cree que sería "una ventaja para la ultraderecha". Quedan las posibilidades de una dimisión de Elisabeth Borne y una remodelación, como garantías de cambio. Pero ¿poner a quién al frente del gobierno, qué políticas llevar a cabo y con qué mayoría?Está previsto que Emmanuel Macron pronuncie un discurso, pero ¿cuándo? Un diputado cree que no hay que "permanecer en levitación durante 15 días", mientras que un senador opina que el presidente debe darse tiempo para ver cómo evoluciona la situación, sobre todo en la calle, y concluye como para tranquilizarse: "Algo encontrará".