04/07/2023 · 05:07 AM

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron a por lo menos 72 personas en la última noche de disturbios, lo que confirma una desescalada una semana después de su estallido. El presidente Emmanuel Macron recibe este 4 de julio a decenas de alcaldes afectados, tras una visita a los policías anoche.

El balance comunicado este martes por el Ministerio del Interior francés informa de al menos 72 detenidos, de 24 edificios dañados, 159 vehículos incendiados y 202 fuegos en las calles durante esta séptima noche de violencia. Los disturbios estallaron hace una semana tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en Nanterre, un suburbio de París.

Imposible unión nacional

En la noche del lunes, la primera ministra Élisabeth Borne se reunió con los presidentes de los grupos parlamentarios, pero no logró convencer.

Mathilde Panot, la líder de los diputados de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), dio un portazo al cabo de 50 minutos: "No he tenido ninguna respuesta a mis preguntas y creo que cuando se tiene una reunión con un gobierno, sería bueno tener respuestas a las preguntas que se hacen. Ya se lo digo yo: los irresponsables no somos nosotros", dijo.

Por su parte, Sébastien Chenu, diputado de Agrupación Nacional (RN, extrema derecha) pide al Gobierno que dé un giro de 180 grados, sin creérselo realmente: "Nos hacemos pocas ilusiones sobre lo que la Sra. Borne y su Gobierno son capaces de hacer, y les juzgaremos por sus actos, pero es urgente", estimó.

El Gobierno pudo al menos recibir algún consuelo de la derecha. Los Republicanos (LR) le dieron un tímido apoyo, a través de la voz del senador Bruno Retailleau: "Ahora es el momento de la firmeza, del retorno de la autoridad, ese es el trabajo del Gobierno, nada de polémicas desagradables. Hoy, la República debe cerrar filas, y mañana no debemos equivocarnos en el diagnóstico para ir a las causas", subrayó.

Multa a las familias

Con la situación en vías de apaciguamiento, el presidente Emmanuel Macron buscará ahora "comprender las causas que provocaron estos hechos" durante una reunión este martes al mediodía con los alcaldes de unos 220 localidades afectadas por los disturbios, según su oficina.

Macron se planteó imponer sanciones "financieras" a las familias durante una reunión el lunes por la noche con las fuerzas del orden en París. "Hay que poder sancionar económicamente y fácilmente a las familias a la primera infracción", declaró el jefe del Estado, según informa el diario Le Parisien. "Una especie de tarifa mínima para la primera tontería", precisó.

A pesar de la relativa calma que ha marcado las últimas noches, dijo que no consideraba que "esto haya quedado atrás". Veremos qué pasa los días 13 y 14 de julio, y en los meses venideros", dijo, pidiendo a la policía que "permanezca en alerta máxima".