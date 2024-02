Your browser doesn’t support HTML5 audio

24/02/2024 · 06:07 AM

Veinte películas aspiran este sábado a consagrarse en la 74ª edición de la Berlinale, cuyo jurado está presidido por la actriz mexicano-keniana Lupita Nyongo’o, la primera persona negra en ocupar ese prestigioso puesto.



La competición parece abierta todavía para saber quién sucederá al documental "Sur l’Adamant" (En el Adamant), del francés Nicolas Philibert, que ganó el año pasado con su relato del día a día en un psiquiátrico. Entre las películas favoritas, según un sondeo realizado por la revista británica Screen, están la iraní "My Favourite Cake" (Mi pastel favorito) y el drama histórico austriaco "The Devil’s Bath" (el Baño del Diablo).

El éxito de "My Favourite Cake" reviste un especial significado porque el gobierno de Teherán impidió a sus dos directores, Mariam Moghadam y Behtash Sanaeha, asistir al estreno mundial de su película en Berlín. La cinta cuenta la historia de Mahin, una viuda de 70 años que conoce en un restaurante a otro jubilado. Se enamoran y pasan la noche juntos, lejos de las miradas indiscretas de la policía de la moral.

– "Líneas rojas" en Irán –

La película "cruza tantas líneas rojas [sobre cosas] que están prohibidas en Irán desde hace 45 años", admitió Mariam Moghadam en una entrevista por videoconferencia con la AFP. "Es la historia de una mujer que vive su vida, que quiere tener una vida normal, lo que está prohibido para las mujeres en Irán", agregó. A miles de kilómetros, "The Devil’s Bath" relata la tragedia de una joven depresiva en una zona rural de Austria en 1750 que prefiere cometer un homicidio a suicidarse, para evitar así una condena eterna.

Cerca de 400 personas, en su mayoría mujeres, utilizaron esta "falla" en los dogmas de la Iglesia católica, que les permitía confesar sus crímenes y obtener perdón de Dios antes de ser ejecutadas, explicaron los directores Veronika Franz y Severin Fiala. Los críticos destacaron también la tercera película de la legendaria actriz francesa Isabelle Huppert con el realizador surcoreano Hong Sang-soo, "A Traveller’s Needs" (Las necesidades de una viajera).

Grabada en video y con una realización minimalista, el filme cuenta la historia de Iris, una mujer mayor que improvisa como profesora de francés en Corea del Sur y se aficiona al alcohol.

– Restituciones poscoloniales –

El documental "Dahomey" de la francosenegalesa Mati Diop también ha sido destacado por los críticos. Cuenta la restitución en noviembre de 2021 en Benín de 26 obras saqueadas por las tropas coloniales francesas en 1892. A la directora le gustaría que su película sea "vista en un máximo de países africanos", así como "en las escuelas y las universidades".

Diop ya había recibido el Gran Premio en Cannes en 2019 por su película "Atlantics: A Ghost Love Story", que narra el destino de los migrantes que escapan de África por el mar. El festival de once días de duración se inauguró el 15 de febrero con el drama irlandés "Small Things Like These" (Cosas pequeñas como éstas), protagonizada por Cillian Murphy, uno de los favoritos del año al Óscar a mejor actor por su papel en "Oppenheimer".