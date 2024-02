Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/02/2024 · 07:07 AM

El gobierno indio acaba de admitir que varios ciudadanos indios fueron reclutados por el ejército ruso para luchar en Ucrania. Esto llega en un momento en que los familiares están preocupados porque no han tenido noticias de ellos. Nueva Delhi está en conversaciones con Moscú para repatriarlos.

Con nuestro corresponsal en Nueva Delhi, Sébastien Farcis

El joven Mohammed Sufiyan fue reclutado a finales de 2023 como simple agente de seguridad del ejército ruso. Partió hacia Moscú con la esperanza de obtener un alto salario.

Pronto le dieron un arma para luchar en primera línea contra el ejército ucraniano. Hoy, su familia está preocupada porque no tienen más noticias de él, según cuenta su hermano Imran a la agencia india ANI.

"Otro indio de Cachemira, que está allí, nos dijo que a mi hermano le habían disparado en la pierna y que ya no podía andar, pero no sabemos nada más desde hace casi dos meses. Los agentes que le reclutaron no le dijeron que iba a luchar”, declaró.

Según una investigación del diario The Hindu, un centenar de indios fueron reclutados como agentes de seguridad para el ejército ruso, con un contrato de un año. Muchos de ellos fueron empujados al frente, donde algunos resultaron heridos.

Ante la presión de sus familias, el ministro de Asuntos Exteriores indio anunció el lunes 26 de febrero que había mantenido conversaciones con sus homólogos rusos y que varios de los reclutados habían sido desmovilizados.