El director de la policía de Colombia reconoció que ha hecho exorcismos para luchar contra el crimen

El director de la policía de Colombia el general Henry Sanabria reconoció este fin de semana que él y otros miembros de la institución han hecho exorcismos y otras prácticas religiosas en su lucha contra el crimen y la persecución de capos como Pablo Escobar y altos mandos de la guerrilla. La existencia del diablo es cierta. Lo he visto y lo he percibido, afirma Sanabria. Desde su oficina rodeada de crucifijos, vírgenes y otros símbolos católicos, el general Henry Sanabria aseguró que la oración y los exorcismos han ayudado a la policía a enfrentar más de medio siglo de conflicto armado.El jefe máximo de la institución usó como ejemplo las operaciones en las que fueron abatidos el barón de la cocaína, Pablo Escobar (1993); el líder máximo de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano (2011) y su jefe militar conocido como "Mono Jojoy" (2010), entre otros."La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido", dijo Sanabria en entrevista con la revista Semana en una conversación en la que cada vez que usaba palabras alusivas al demonio se persignaba.Sus declaraciones llenas de versículos bíblicos incendiaron las redes sociales, en un país laico y de tradición católica.El general aseguró que los delincuentes usan "brujería" y relató anécdotas en las que un uniformado "disparó rezando y abatió" a uno de ellos.Según su relato, durante las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque, 34 manifestantes pasaron amenazantes frente a él y un puñado de policías."Yo saqué mi crucifijo y lo coloqué encima (...) Ellos levantan todo y se van. Los policías me miraron. No se atrevieron a preguntarme qué había pasado", comentó.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó desde Santo Domingo donde participa en la Cumbre Iberoamericana."Nosotros sabemos de las creencias del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas, así de simple. Creo que él ha sido respetuoso, hasta donde nosotros sabemos", comentó el primer mandatario.Sanabria también dijo estar en contra del aborto, que es legal en Colombia hasta la semana 24, y del uso del condón "porque es un método abortivo".Otras de sus declaraciones han causado controversia: en octubre aseguró que Halloween es una fiesta "satánica" y el 8 de marzo, Día de la Mujer, publicó un tuit que fue calificado de machista.Con AFP