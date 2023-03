El CPI se prepara para lanzar órdenes de captura contra Rusia por crímenes de guerra

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de Volodimir Zelenski aceptó la jurisdicción del tribunal. Un año después del inicio de las primeras investigaciones, el fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, "pedirá a los jueces que aprueben estas órdenes de detención basándose en las pruebas reunidas en Ucrania". Se acusa a varios rusos del secuestro masivo de niños ucranianos y del ataque deliberado contra infraestructuras civiles. Según el diario estadounidense New York Times, La CPI [Corte Penal Internacional] abrirá dos causas contra funcionarios rusos por acciones cometidas desde la invasión de Ucrania y“solicitará órdenes de detención contra varias personas", se trataría de "varios rusos considerados responsables del secuestro masivo de niños ucranianos y del ataque deliberado contra infraestructuras civiles ucranianas"."Algunos diplomáticos creen incluso que es posible que el presidente ruso Vladimir Putin sea acusado, ya que el tribunal no concede inmunidad a un jefe de Estado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio", añade el New York Times. Señala además que "la probabilidad de un juicio sigue siendo baja, dado que es poco probable que Rusia entregue a los sospechosos a la justicia internacional".Por su parte, el diario británico The Guardian, indica que el fiscal de la CIP, Karim Khan, ha estado en Ucrania “en tres ocasiones para visitar lugares, entre ellos Boutcha, donde presuntamente se cometieron crímenes de guerra". En el mismo artículo se indica que Khan "pedirá a los jueces que aprueben estas órdenes de detención basándose en las pruebas reunidas en Ucrania".Se desconocen los detalles de quiénes están en la lista de las órdenes de captura y cuando serían emitidas.Human Rights Watch preocupada por los huérfanos ucranianos"Debemos proporcionar un hogar familiar, no reconstruir orfanatos" es el título del informe de 55 páginas que detalla las consecuencias de la invasión rusa para los niños que se han quedado sin familia. Según la Oficina Nacional de Información de Ucrania, al menos 16.200 de estos niños han sido deportados a Rusia.El presidente Volodimir Zelenski acusó al gobierno de Putin de practicar "secuestros", "adopciones forzadas" y "reeducación". Por su parte Rusia dice estar protegiendo a niños "refugiados".La Convención de la ONU define el "traslado forzoso de niños de un grupo a otro" como uno de los cinco actos que pueden ser perseguidos como genocidio.Human Rights Watch también está preocupada por la situación general de los menores huérfanos en Ucrania ya que el país tiene más de 105.000 niños en instituciones, la "cifra más alta de Europa después de Rusia", señala la ONG.Ucrania acusa a dos soldados rusos de múltiples violacionesUna niña de cuatro años habría sido agredida sexualmente por dos francotiradores rusos de 28 y 32 años, según la fiscalía ucraniana. A estos dos hombres también se les acusa de violar en grupo a la madre de la niña, apuntándole con una pistola. Acusaciones que se producen en medio de sospechas generalizadas de abusos desde la invasión rusa.Según archivos de la fiscalía ucraniana vistos por la agencia de noticias Reuters, los incidentes forman parte de una serie de delitos sexuales cometidos en marzo de 2022 por soldados de la 15ª brigada Separada de Fusileros Motorizados, a su paso por Brovary, un suburbio de Kiev.Con agencias