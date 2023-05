El conservador Mitsotakis gana las elecciones pero sin mayoría para gobernar

El primer ministro griego saliente, Kyriakos Mitsotakis, reivindicó la victoria de su partido conservador en las elecciones legislativas del domingo 21 de mayo. Lo calificó de "terremoto político", allanando el camino para una segunda votación. Los sondeos a pie de urna daban al partido conservador Nueva Democracia una ventaja de entre 4 y 7 puntos sobre el partido de izquierdas Syriza. Con el corresponsal de RFI en Atenas, Joël BronnerEl primer ministro griego saliente, Kyriakos Mitsotakis, reivindicó la victoria de su partido conservador en las elecciones legislativas del domingo. Un éxito en forma de "terremoto político" a sus ojos, y que abre la vía a unas segundas elecciones en Grecia. Es "la prueba de que Nueva Democracia tiene luz verde de los ciudadanos para gobernar en solitario", dijo, explicando que era necesaria una segunda votación para intentar alcanzar una mayoría absoluta que permita formar un gobierno estable."Los votantes griegos han demostrado que son conscientes de los importantes progresos que ha hecho nuestro país en los últimos cuatro años. Pero también nos han pedido algo más: avanzar aún más rápido por la senda del progreso y las reformas para conseguir mejores salarios, más puestos de trabajo, una mejor sanidad pública", dijo en su discurso Mitsotakis tras las elecciones.Para el principal partido de la oposición, en cambio, ha sido un jarro de agua fría. Los resultados son aún menos buenos de lo esperado. "El resultado electoral es extremadamente negativo para Syriza", admite Alexis Tsipras. "Sin embargo, el ciclo electoral aún no ha terminado, ya que probablemente habrá unas segundas elecciones. Así que no tenemos tiempo que perder. Debemos hacer inmediatamente todos los cambios necesarios para librar esta última batalla electoral en las mejores condiciones posibles", agregó.Por qué la derecha debe esperar a las nuevas eleccionesParadójicamente, la votación del domingo en Grecia acabó pareciendo a un mero ensayo general de las elecciones. De hecho, cuando Syriza estuvo en el poder entre 2015 y 2019, el partido de izquierdas impulsó un texto para imponer elecciones proporcionales simples. Para gobernar sin trabas, un partido necesita ahora 151 votos de los 300 del Vouli, el Parlamento griego. El domingo por la noche, este no era el caso del principal partido conservador. Sin embargo, cuando volvieron al poder en 2019, estos mismos conservadores modificaron a su vez la ley electoral para volver al sistema anterior.Si hay nuevas elecciones a principios de verano, el partido líder recibirá una bonificación de 50 escaños en el Parlamento. Esta bonificación debería permitirle gobernar sin la ayuda de una coalición. A la vista de los resultados del domingo, la derecha parece tener interés en esperar a estas nuevas elecciones, en junio o julio, que le serían más favorables. En este caso, los resultados de la noche del domingo serían anulados y los griegos tendrían que volver a las urnas.Reparar el paísPara los distintos partidos políticos, el principal objetivo es seguir reparando un país duramente castigado por una década de crisis económica y empobrecido por la aplicación de políticas de austeridad. Para que conste, en la década de 2010, las pensiones de los jubilados se recortaron, por ejemplo, entre un 20% y un 40% de media.Antes de la votación de este domingo, los principales partidos se han comprometido, sobre todo, a subir los salarios. Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro saliente, dijo que quería aumentar los ingresos medios un 25% en una posible legislatura futura. En la izquierda, Alexis Tsipras ha hablado de elevar el salario mínimo a 880 euros y aumentar las pensiones de los jubilados.Mientras el Gobierno griego celebra el regreso del crecimiento y de los inversores extranjeros, los votantes de todas las tendencias políticas esperan que mejore su vida cotidiana y que el país siga reconstruyendo sus servicios públicos. Esto incluye el maltrecho sector de la sanidad y los transportes, como recordó el accidente ferroviario de principios de marzo.