19/07/2023 · 07:28 AM

La Justicia suspendió como diputado al candidato reformista a primer ministro. Pita Limjaroenrat se sometía a una segunda votación parlamentaria para intentar ser elegido. El caso puede conllevar su inhabilitación. Sin embargo, el líder del partido progresista que ganó las elecciones de mayo todavía puede mantener su candidatura a primer ministro

El Tribunal Constitucional de Tailandia suspendió el miércoles como diputado al candidato reformista a primer ministro, Pita Limjaroenrat, que se sometía a una segunda votación parlamentaria para intentar ser elegido. En un comunicado, el tribunal señaló que la suspensión estará vigente mientras estudia una acusación contra él por posesión de acciones de una compañía de medios ahora desaparecida, algo prohibido entre los candidatos según la ley tailandesa.

El caso, que puede conllevar su inhabilitación, fue presentado ante el Constitucional por la Comisión Electoral.

Sin embargo, el líder del partido progresista que ganó las elecciones de mayo todavía puede mantener su candidatura a primer ministro, aunque tuvo que dejar la cámara y no podrá votar. Mientras se conoció esta decisión, el Parlamento estaba reunido para debatir por segunda vez sobre la candidatura de Pita.

"Me gustaría decirles adiós hasta que nos volvamos a ver", dijo en la cámara el diputado de 42 años, levantando su puño mientras se retiraba vitoreado por sus colegas. "Sin dudas no tendré suficientes apoyos (en el Parlamento) para ser nombrado primer ministro", reconoció el líder del partido Move Forward (Avanzar) en un mensaje publicado en su cuenta Instagram. "Es evidente que el voto del pueblo no es suficiente para gobernar el país", agregó.

La semana pasada, Pita se quedó a 51 votos de los necesarios para poder formar gobierno.

Su formación ganó la mayoría de escaños en las elecciones de mayo, respaldado por una juventud y una clase urbana fatigada tras casi una década de gobierno respaldado por el ejército.

Pero las conservadores élites tailandesas recelan de este joven candidato y de su compromiso de reformar las estrictas leyes de lesa majestad en este reino del sureste asiático.

Los analistas consideran muy difícil que Pita pueda revertir este rechazo, especialmente evidente entre los senadores elegidos por el ejército, entre quienes solo cosechó 13 votos de 249 posibles.

(Con AFP)