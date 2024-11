Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/11/2024 · 10:26 AM

El balance todavía provisional por el temporal dana supera las 200 víctimas, pero hay decenas de desaparecidos. Los sobrevivientes de las inundaciones cuentan a RFI cómo fueron rescatados. Lo han perdido todo y denuncian que las alertas llegaron “cuando ya estábamos acorralados”.

Testimonios recogidos por la enviada especial de RFI a Valencia, Angélica Pérez

“Estaba acostada y mi vecina de al lado me dijo: ‘Alicia, sal y corre’, me vestí como pude, salí de mi casa corriendo porque el agua me llegaba hasta la rodilla”, explica Alicia Verdú, vecina de Manises.

“Lo he perdido todo, mi caballo, mis perros, mi casa, todo, pero estoy viva”, explica esta mujer de 79 años desde la Alquería del Basket, pabellón habilitado como albergue para los damnificados. Desde allí, Mari Carmen y Pepe Rodríguez, también de Manises, cuentan que estuvieron de ocho de la tarde a las cinco y media de la mañana en el tejado de su casa hasta que fueron rescatados en helicóptero.

“Nos vimos rodeados por el agua y ya no pudimos salir de casa”, cuenta el hombre que nos relata que el agua que se desbordó del rio alcanzó los ocho metros de altura.

“Cuando mandaron el mensaje de alerta, nosotros ya estábamos en el tejado, a nosotros en ningún momento se nos dijo que desalojáramos las casas cerca del rio, nadie nos dijo nada, porque si lo hubieran hecho, habríamos sacado a los animales, pero nada”, lamenta su mujer.

También en Sedaví, el agua se lo llevó prácticamente todo. A José Stiwart Camacho, ecuatoriano residente en España, la tormenta le sorprendió mientras estaba trabajando en una obra. El agua se llevó su coche con los documentos en el interior.

“Aprovechamos un momento que bajó el nivel del agua para salir hacia la autovía que es donde estaban recogiendo a todos los damnificados de la tragedia. Camacho también denuncia que cuando les llegaron las alertas a los móviles ya estaban “acorralados”.

“Recibimos mensajes diciéndonos: ‘prohibido movilizarse, prohibido salir’, pero ya era demasiado tarde, todos estábamos acorralados en la riada”, explica.

Tarde y mal

“La gestión por parte del servicio de emergencias de la región valenciana ha sido bastante mejorable porque las alertas a la población llegaron tarde y mal y se ha dado la impresión de que se estaba improvisando”, denuncia Samuel Biener, geógrafo y experto en riesgos naturales.

“Contrariamente a las inundaciones del 2019 en el sur de la región, en Alicante, en aquella ocasión las alertas llegaron de forma prematura y gracias a eso se salvaron muchas vidas, aquí ha habido una falta de comunicación con la ciudadanía”, explica el experto.