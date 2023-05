El activismo político de los accionistas sacude a las empresas

Los militantes invaden cada vez más el gobierno corporativo interviniendo en las juntas generales de las empresas cotizadas en temas controvertidos como el cambio climático o el derecho al aborto. En Europa, los activistas climáticos son los que más hacen hablar de ellos. Ayer interrumpieron en Londres la junta de la petrolera Shell. También estarán presentes el viernes en París, en la reunión de la empresa TotalEnergies. Estas manifestaciones de alto nivel son sólo la punta del iceberg. Al convertirse en propietarios de una parte de la empresa, estos activistas-accionistas pueden presentar resoluciones que se votarán en las juntas generales. En las asambleas de estos días podemos ver que esta práctica se está disparando. Junto con el cambio climático, la igualdad de género y los elevados salarios de los directivos son los temas más debatidos en Europa.

En Estados Unidos, la cuestión del aborto se ha convertido este año en una de las principales preocupaciones de los activistas

Unas 30 empresas tienen resoluciones sobre el aborto en su Junta General de Accionistas de 2023. Un récord histórico. El tema ha dividido a la sociedad estadounidense desde que el Tribunal Supremo abolió el derecho al aborto a nivel federal en junio de 2022. A raíz de esto, muchas grandes empresas se han comprometido a facilitar que sus empleadas puedan abortar en su estado de origen. Una política que eriza la piel de los ultraconservadores. Por ello, se han subido al carro activista para tratar de desafiar estas posturas proabortistas de facto. Por el contrario, los progresistas consideran que algunas empresas no hacen lo suficiente para proteger los derechos de las mujeres. Change Finance, un accionista comprometido con la promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha presentado resoluciones en las juntas de American Express y otras empresas cotizadas en bolsa pidiéndoles que protejan la intimidad de las mujeres. Esto se debe a que en los estados donde el aborto está prohibido, se puede exigir a las empresas que entreguen los datos de las transacciones de sus clientes que puedan haber infringido la prohibición.

A las empresas estadounidenses también se les piden cuentas sobre cuestiones como la diversidad o la tenencia de armas

Mastercard está en el punto de mira de los partidarios de las armas. De nuevo por aceptar entregar información sobre compras de armas, tal y como exige la legislación estadounidense. Los activistas conservadores creen en general que las empresas deberían ser más neutrales en estas cuestiones. Sus ataques también se centran en las políticas climáticas de las empresas, cuestionando la viabilidad de los esfuerzos de descarbonización. Con sus resoluciones, esperan, según uno de sus representantes, "hacer entrar en razón a las empresas".

¿Funciona?