Donald Trump vuelve a los tribunales, acusado de difamación en un caso de violación

Los problemas legales de Donald Trump continúan. Por tercera vez en un mes, el ex presidente se ve implicado en casos investigados y juzgados en Nueva York. Esta vez, no se trata de delitos financieros, sino de un juicio por difamación vinculado a una violación. Con nuestro corresponsal Guillaume Naudin y la AFPSe trata de un caso que se remonta a casi 30 años atrás y que salió a la luz hace menos de cinco. La columnista y escritora Jean Carroll acusa a Donald Trump de haberla violado.Según ella, a mediados de los años 90, conoció al hombre, que entonces todavía trabajaba en el sector inmobiliario, en unos famosos "grandes almacenes" de Nueva York. El encuentro terminó con un encuentro sexual forzado en un probador.Cuando ella decidió salir de su silencio, Donald Trump era ya presidente y lo negó ferozmente. Dijo que ni siquiera conocía a su acusadora. En su defensa, explicó que no es su tipo de mujer, que está mentalmente perturbada y la acusó de mentir.Pero, curiosamente, ante una foto en la que aparecía con la señora Carroll en una recepción en los años 90, el señor Trump la había confundido entonces con su ex mujer, la cómica Marla Maples, de 59 años, con la que estuvo casado de 1993 a 1999.Un caso legal delicadoEsta demanda civil no es por violación, sino por difamación y lesiones. Jean Carroll pide una reparación y que Donald Trump retire sus declaraciones. La periodista tiene previsto declarar en persona. Para Donald Trump es menos seguro. Su abogado dice que quiere hacerlo, pero no quiere cargar a la ciudad de Nueva York con la logística de su presencia en sus recientes comparecencias ante el tribunal.Se trata de un delicado caso legal entre Jean Carroll y el multimillonario expresidente, que está rodeado de causas judiciales, incluida una histórica acusación penal a principios de abril en Nueva York por 34 fraudes contables y fiscales. A sus 76 años, el ex inquilino de la Casa Blanca (2017-2021) sueña con ser reelegido en noviembre de 2024.El juicio civil, que podría durar entre una y dos semanas, debía iniciarse el 10 de abril, pero fue aplazado hasta este martes 25 de abril.