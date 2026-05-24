Los cortes se mantienen desde hace más de tres semanas en la capital boliviana. En un operativo que incluyó a unos 2.000 efectivos, la policía intentó abrir camino a vehículos con alimentos y combustibles, pero la escena culminó en disturbios.

Los agentes lanzaron gases lacrimógenos cuando manifestantes con hondas y petardos intentaron defender los puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur).

Aunque vehículos de carga consiguieron sortear los bloqueos, por la tarde algunas zonas fueron retomadas por los manifestantes.

Las autoridades no reportaron al momento heridos ni detenidos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el sindicato agrario más grande del país, llamó a sus miembros a "masificar" los bloqueos.

Los vecinos observan cómo la policía retira las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una autopista de El Alto, Bolivia, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

"¡Todo tiene un límite!"

En declaraciones a la cadena de televisión argentina TN, Rodrigo Paz aseguró que va a "extremar todos los esfuerzos" para lograr un diálogo, pero que "todo tiene un límite", sin descartar medidas como un estado de sitio si lo ve necesario.

Este domingo se espera que el gobierno se reúna con campesinos aimaras, uno de los principales grupos que mantienen paralizadas las vías en gran parte del altiplano boliviano.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más