Dimite una de las mujeres más poderosas de Dinamarca, acusada de acosar a hombres jóvenes

Según informaciones aparecidas en la prensa local, Lizette Risgaard, de 62 años, se ha comportado de forma inapropiada con hombres más jóvenes durante varios años. Las acusaciones han provocado la dimisión de la presidenta de la Confederación de Sindicatos Daneses. Por Fernanda Melo Larsen, corresponsal de RFI en CopenhagueSegún informes anónimos publicados por los medios de prensa Berlingske y Ekstra Bladet durante el fin de semana, al menos 10 episodios de acoso se produjeron entre los años 2016 y 2021. Los informes han llevado al comité ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Daneses a abrir una investigación legal externa sobre el caso.Con más de 1,3 millones de afiliados en 65 organizaciones públicas y privadas, la Confederación de Sindicatos Daneses es el órgano rector de los convenios laborales en el país escandinavo.Lizette Risgaard fue considerada en su día una de las mujeres más poderosas de Dinamarca. Dirigía el organismo danés desde 2015, y antes había ocupado el cargo de vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos entre los años 2007 y 2015.En un comunicado en las redes sociales antes de su dimisión, Lizette admitió que "personas han experimentado tocamientos físicos no deseados realizados por ella" y pidió disculpas por el comportamiento."Si usted ha sido objeto de algún tipo de comportamiento abusivo, debe denunciarlo al departamento de conducta de la entidad, gestionado por un bufete de abogados externo”, pidió el ahora presidente en funciones de la Confederación, Morten Skov, mientras se estudia una auditoria externa.El presidente interino también fue preguntado durante el tradicional discurso del 1 de mayo por la prensa danesa si estaba al tanto de los rumores de acoso en el seno de la Confederación de Sindicatos. "Es un momento lamentable para nosotros tener que cambiar de presidente en un día tan importante como éste", se limitó a responder Morten Skov.Credibilidad del Primero de MayoLa celebración del 1 de mayo es uno de los acontecimientos más importantes del país, y el discurso de Lizette Risgaard, considerado uno de los más esperados, iba a tener lugar en uno de los parques públicos más grandes de Copenhague.El escándalo protagonizado por la ex presidenta de la Confederación de Sindicatos de Dinamarca fue citado durante el discurso que la Primera Ministra, Mette Frederiksen, del partido socialdemócrata, pronunció ante el Museo del Trabajo de la capital danesa."En principio, no comento asuntos personales de otras organizaciones o empresas. Pero está claro que, como sociedad, aún nos queda mucho trabajo por hacer", dijo la Primera Ministra.