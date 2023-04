Diálogo Xi-Zelenski, ¿cuál es la estrategia de China?

Una llamada esperada desde hace tiempo. Según Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, llamó el 26 de abril por la tarde a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Se trata del primer contacto entre ambos jefes de Estado desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, hace más de un año. Con Stéphane Lagarde, corresponsal en PekínEn China, el despacho de la agencia Xinhua que resumía la llamada telefónica entre Xi Jinping y Volodimir Zelenski fue leído durante más de tres minutos por el presentador de las noticias de la noche en la televisión central.El énfasis se puso en reafirmar la oposición al uso de armas nucleares y la búsqueda de la paz a través del diálogo y la consulta, principios ya mencionados en la posición china por la paz en Ucrania.Visita de una delegación china"China enviará a su representante especial para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países para una comunicación en profundidad con todas las partes sobre el arreglo político de la crisis ucraniana", dijo el presidente chino.Este representante, Li Hui, fue embajador chino en Rusia entre 2009 y 2019, por lo que estaba en funciones al inicio de la guerra en el Donbás. Las autoridades no han comunicado el calendario de la visita de la delegación china a Ucrania.Pekín se abre a Kiev al tiempo sin olvidar al aliado ruso: "China se compromete a promover conversaciones de paz de manera imparcial", recordó el Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiendo que "China insistirá en promover conversaciones para poner fin a la guerra y obtener un alto el fuego lo antes posible para restablecer la paz"."Camino de la sabiduría"En China, la prensa oficial elogia esta posición de mediador neutro y justo. "China no alimentó las llamas del conflicto, no proporcionó armas a ninguna de las partes, por eso China tiene la oportunidad de hablar tanto con Rusia como con Ucrania", afirma el investigador Zhang Hong en el Huanqiu Shibao.Tras la reconciliación de los hermanos iraníes y saudíes en Oriente Próximo, China pretende utilizar su influencia sobre Kiev y Moscú. Un apaciguamiento parece muy hipotético por el momento, pero si Pekín consigue incluso un alto el fuego, demostraría que los caminos hacia la paz pasan por Pekín, señala un observador.El Global Times evoca por su parte el "camino de la sabiduría": "Desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, la opinión pública estadounidense y occidental ha arrojado mucho barro sobre China [...] China no es parte en la crisis, pero pretende demostrar su responsabilidad como gran país", escribe el editorialista del diario nacionalista.Según Antoine Bondaz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica y especialista en China, Xi Jinping aceptó llamar a Volodimir Zelenski porque "vio que había más presión por parte europea y que se estaba reforzando la cooperación transatlántica"."Crítica a Estados Unidos y a los países occidentales"Sin embargo, recalca Bondaz, "la posición china debe leerse a la luz de los hechos: es ante todo una crítica a Estados Unidos y a los países occidentales. Presenta a Estados Unidos y los países europeos como echando leña al fuego mediante el suministro de armas. Es a Estados Unidos a quien se presenta como un factor de inestabilidad, porque rechaza las conversaciones de paz. Así que tenemos a una China que intenta presentarse como una potencia responsable en el discurso, especialmente ante los países no occidentales"."Pero en realidad", prosigue el analista, "la posición china no es muy ambigua. Hay un apoyo explícito de Rusia, ya sea diplomático, político o económico, aunque, hay que subrayarlo, porque esto es muy importante, no hay apoyo militar de China hacia Rusia".Tras la llamada, Volodimir Zelenski nombró a un embajador en China, un hecho positivo para Antoine Bondaz "por una sencilla razón: China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es fundamental que Ucrania y China puedan intercambiar".