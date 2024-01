Your browser doesn’t support HTML5 audio

"Estamos probablemente ante una era de nuevas desigualdades, una era de grandes fracturas", advierte la organización OXFAM tras dar a conocer su informe "Multinacionales y desigualdades múltiples", publicado con motivo del inicio del Foro Económico de Davos 2024. "Necesitamos que haya una acción política real, también que se rompa ese eje de influencia de captura entre los intereses empresariales y la acción política. Necesitamos revitalizar el poder de lo público frente a la influencia de lo privado", recomienda Susana Ruíz, responsable de Justicia Fiscal de la ONG.

RFI Ustedes destacan es que como nunca en pocos años la fractura entre los ricos y los más pobres se ha multiplicado hasta niveles increíbles…

Susana Ruiz Estamos probablemente ante una era de nuevas desigualdades, una era de grandes fracturas, 60% de la población más por el planeta, casi cinco mil millones de personas, se han empobrecido desde el año 2020. La riqueza de los cinco hombres más ricos del mundo conjuntamente se ha más que duplicado en este periodo. Entonces lo que estamos viendo son tendencias que amplifican, que polarizan esas desigualdades en el conjunto de la población y que generan una gran desafección social y grandes tensiones.

Dicen que esto no es gratuito, sino porque los Estados les han dado todo el poder a esas empresas…

Suzana Ruíz Así es, detrás de esta ultra riqueza de unos pocos está el poder desorbitante de las grandes corporaciones que se ha ido multiplicando a lo largo de estos últimos años. Siete de las 10 más grandes multinacionales del Planeta tienen detrás a uno de estos mil millonarios, o un presidente de una gran corporación. ¿Qué significa? Que existe un vínculo muy estrecho entre el crecimiento de poder de esas grandes corporaciones que han visto resultados récords del año 2020, en particular frente al impacto que tiene en el conjunto de la población. Lo que hemos visto es que 148 de las principales corporaciones del planeta han aumentado considerablemente sus resultados desde el año 2020. Y esto no es un incremento de resultados que sea gratuito, no están utilizando esos resultados para pagar más a sus trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo ni para generar tampoco recursos o impuestos, contribuciones fiscales más importantes; en realidad 82 de cada 100 dólares de beneficios que se están generando van a ser distribuidos o han sido distribuidos como dividendos de esas grandes corporaciones.

El informe señala que, de más de 1.600 empresas, entre las más grandes e influyentes del mundo, solo 0,4% –estamos hablando de menos de 10 empresas– se comprometen a pagar un salario decente. A este nivel, ¿qué se puede hacer?

Susana Ruíz Lo que estamos diciendo es que esto no es simplemente que esas grandes empresas hayan sido más eficientes que otras, sino que en realidad están consiguiendo ser más grandes y tener mejores resultados a costa casi de exprimir a la gran mayoría de trabajadores, pero ninguna de ellas está o muy pocas, es decir, ese 0,4 solamente por ciento de empresas están comprometidas, tienden a hacerlo de una forma más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Hay que cambiar el paradigma. Eso significa que cuando las grandes empresas tienen mejores resultados, sobre todo resultados extraordinarios o superbeneficios en tiempos de crisis, tienen que estar contribuyendo de una forma más eficiente en impuestos.

Dicen que esta reunión del Foro Económico de Davos, a la que asisten más de 800 empresarios, 60 Jefes de Estado, es la muestra típica de lo que es una mezcla de intereses entre el sector público y el sector privado. ¿Se tendría que suspender este tipo de reuniones?

Susana Ruíz Lo que necesitamos es ver que haya una acción política real, necesitamos también que se rompa ese eje de influencia de captura entre los intereses empresariales y la acción política. Necesitamos reinventar y revitalizar el poder de lo público frente a la influencia de lo privado. Esto no es inevitable. Este año tenemos un G20 liderado por Brasil, que puede cambiar algunas de estas decisiones o revertir algunas de estas tendencias. Por ejemplo, Brasil ya está poniendo en marcha una nueva agenda de tributación de la riqueza. Fundamental ahora que otros países no bloqueen este tipo de iniciativas cuando desde el sur global se ponen en marcha lo que necesitamos es que los intereses de grandes corporaciones que están en el norte global no sean las que entorpezcan, las que limiten o las que frenen este poder de avance.