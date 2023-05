Despedido de Fox News, el presentador Tucker Carlson lanza un programa en Twitter

El presentador estrella, acusado de transmitir falsas acusaciones de fraude en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses y despedido abruptamente del canal conservador Fox News el 24 de abril de 2023, anunció anoche su regreso a la red social Twitter, donde conducirá un programa. "¡Hola, es Tucker Carlson!" La cámara se acerca al rostro del presentador, mientras el video va acompañado de este mensaje: "Tucker Carlson ha vuelto".Según la estrella de la televisión estadounidense, los medios de comunicación son "organizaciones de propaganda", por lo que emitirá su nuevo programa en Twitter. “Es increíble que no queden muchas plataformas que permitan la libertad de expresión", afirma el ex presentador de Fox News. “Twitter no es un sitio partidista. Todo el mundo puede participar. Pronto llevaremos a Twitter una nueva versión del programa que llevamos haciendo seis años y medio".Pero, ¿cómo será el programa de Tucker Carlson, conocido por sus posiciones radicales y su gusto por las teorías de la conspiración, en una plataforma que ha sido acusada desde su adquisición por Elon Musk de difundir información falsa y contenidos de odio sin control?

"Espero que muchos otros, especialmente en la izquierda, también elijan Twitter”

El presentador, de 53 años, prometió "una nueva versión del programa que venimos haciendo desde hace seis años y medio, en Twitter". En 2022, el programa atrajo a una media de 3,3 millones de telespectadores, la audiencia más alta de la programación vespertina de los canales de noticias estadounidenses.

Aunque Fox News no dio una razón para la salida de Tucker Carlson, se cree que se debe principalmente a una serie de mensajes expuestos durante la acción legal de Dominion Corporation contra el grupo mediático por difamación. Estas comunicaciones mostraban que el presentador transmitía acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, al tiempo que expresaba en privado serias dudas sobre la veracidad de estas acusaciones. Los mensajes también contenían duras críticas a los periodistas de Fox News.

El propio jefe de Twitter, Elon Musk, se congratuló de la llegada de Tucker Carlson a su red, pero aseguró que "no se ha cerrado ningún trato". Espero que muchos otros", escribió Elon Musk, "especialmente en la izquierda, también elijan Twitter".