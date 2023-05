Desinformación, transferencia de votos y participación en la segunda vuelta de los comicios turcos

La campaña previa a la primera vuelta del 14 de mayo fue especialmente tensa, pero la previa a la segunda vuelta, prevista el 28 de mayo, está adquiriendo otro tono. Ni Recep Tayip Erdogan, ni Kemal Kiliçdaroglu están celebrando grandes mítines. Informe de la corresponsal de RFI en Estambul, Anne AndlauerEl presidente saliente, que ha llevado una campaña agotadora e incluso ha caído enfermo, privilegia esta vez las entrevistas en televisión. Su rival, que casi no tiene acceso a la televisión nacional, transmite sobre todo sus mensajes en las redes sociales.En cuanto al fondo, la campaña de Erdogan no ha cambiado de directriz: presentar a Kemal Kiliçdaroglu como el "candidato de los terroristas", en particular del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Su campo difunde masivamente un montaje de vídeo que asocia imágenes de Kemal Kiliçdaroglu con las de dirigentes del PKK.Por su parte, Kiliçdaroglu ha dejado de lado su estrategia de apaciguamiento de la primera vuelta y hace campaña sobre el nacionalismo. Ataca a diario a los refugiados sirios, a veces con argumentos que no distan mucho de ser infundados.Sinan Ogan, el tercer hombreEn la primera vuelta hubo un tercer candidato, Sinan Ogan, que obtuvo el 5,2% de los votos. Esta semana pidió el voto para Erdogan. El voto a Sinan Ogan fue menos un voto de adhesión y más un voto de rechazo a los otros dos candidatos.Se define a sí mismo como un "nacionalista atatürkista", en referencia al fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. Cabe pensar, por tanto, que Erdogan y su islamonacionalismo no atraen especialmente a quienes le han votado, sobre todo por su alianza con partidos islamistas, en particular Hüda-Par, un partido islamista kurdo.Es también al actual presidente a quien los votantes de Sinan Ogan culpan de la presencia de millones de refugiados sirios, cuya expulsión inmediata fue la principal promesa electoral de Sinan Ogan.Sin embargo, no hay que pasar por alto el efecto del discurso de Recep Tayip Erdogan, que lleva meses machacando con que Kemal Kiliçdaroglu es el candidato del PKK.El hecho de que el partido de izquierda pro kurdo HDP haya llamado a votar por él -lo que representa una importante aportación de votos- no ayuda a Kemal Kiliçdaroglu a contrarrestar la retórica del jefe del Estado y a atraer al electorado más nacionalista.Recep Tayyip Erdogan, gran favorito para la segunda vueltaSi Erdogan conserva a sus votantes de la primera vuelta, le faltarían menos de 300.000 votos para ganar el domingo 28 de mayo y comenzar una tercera década en el poder.Kemal Kiliçdaroglu, por su parte, obtuvo 2,6 millones de votos menos que el presidente en la primera vuelta. Su posible victoria depende de la movilización de sus votantes de la primera vuelta, de los que no votaron, y del apoyo que reciba de los votantes de Sinan Ogan.