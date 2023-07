"Tengo confianza en que después de la guerra, Ucrania estará en la OTAN”, afirmó el presidente Volodimir Zelenski este miércoles en la segunda y última jornada de la cumbre de la alianza militar celebrada en Vilna, Lituania. Sus socios trasatlánticos dijeron estar dispuestos a admitir a Ucrania “en cuanto se den las condiciones adecuadas” y evitaron proponer un calendario preciso. Los miembros del G7 acordaron en cambio nuevos compromisos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó este miércoles 12 de julio que la cumbre de líderes de la OTAN fue “un éxito que Ucrania necesitaba”.

En el marco de la cumbre celebrada en Vilna, el G7 prometió blindar la defensa ucraniana con un dispositivo de seguridad desplegado a largo plazo.

Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá se comprometieron a bridar "asistencia de seguridad y equipo militar moderno, en dominio terrestre, aéreo y marítimo, priorizando la defensa aérea, la artillería y dispositivos de largo alcance, vehículos blindados y otras capacidades clave", indicaron en un comunicado.

Joe Biden, además, se comprometió a aportar 3.800 millones de dólares en ayuda militar durante una década y propuso un modelo para Ucrania similar al que su país mantiene con Israel.

"La mejor garantía para Ucrania es ser parte de la OTAN", insistió sin embargo el mandatario ucraniano en rueda de prensa.

La víspera los líderes de los Estados miembros de la OTAN acordaron invitar a Ucrania a unirse a la alianza "en cuanto se cumplan las condiciones". Así lo declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Una integración inédita

El comunicado final de la cumbre también afirma que el futuro de Ucrania está en la OTAN. Tal promesa ya la habían hecho en la cumbre de Bucarest de 2008. Sin embargo, hoy el contexto es diferente.

“El primer factor que retrasa la adhesión de Ucrania es que la OTAN está enormemente dividida”, analiza para RFI Pablo de Orellana, investigador del departamento de estudios de guerra en el King’s College.

“Hungría y Turquía quieren mantener una ambigüedad estratégica hacia Rusia que consideran su aliado ideológico. En segundo lugar, el tratado original incluye dos cláusulas para poder ingresar a la OTAN. No puedes estar en guerra en ese momento, ni siquiera guerra suspendida. Y no puedes tener una cuestión territorial no resuelta. Por ejemplo, para que España pudiese entrar en la OTAN tuvo que conceder la idea de la soberanía de Gibraltar a la gente de Gibraltar. Ucrania no cumple con estas condiciones”, detalla el analista.

Según él, Ucrania está en sí ya recibiendo un apoyo de tipo “cross spectrum”, o sea trasversal. “Tiene armas de todo tipo, tiene aviones, estructuras. La OTAN ha integrado a Ucrania en su cadena logística”, explica el experto y sostiene que esta integración es inédita. “Zelenski ya ha logrado lo que lleva un año y medio pidiendo: los aviones de caza F16.

Sin embargo, en esta cita en Vilna, el mandatario ucraniano no logró conseguir lo que más deseaba: una declaración con un calendario preciso para su ingreso a la alianza militar.

