'Creo que no tienen ninguna posibilidad: Erdogan ganará las elecciones', estima analista

El candidato opositor laico de Turquía, Kemal Kiliçdaroglu, logró impedir la reelección del presidente conservador Recep Tayyip Erdogan en la primera vuelta del domingo, pero sus posibilidades de ganar el balotaje el 28 de mayo son remotas, según analistas consultados por RFI. Por el corresponsal de RFI en EstambulLa oposición turca trata de recuperarse del golpe sufrido en las elecciones del pasado domingo. La coalición que apoya al presidente Erdogan mantuvo la mayoría en el Parlamento y el propio Erdogan cosechó el 49,5 % de los votos en las presidenciales, por lo que parte con cierta ventaja de cara a la segunda vuelta frente al candidato opositor, el centroizquierdista Kemal Kiliçdaroglu.“Desde luego los resultados han creado un aire de desilusión entre los votantes de la oposición”, estima consultado por RFI Baris Tugrul, profesor de Sociología de la Comunicación en la universidad de Hacettepe en Ankara, que percibe este sentimiento entre sus propios alumnos.“Esta desilusión no se debe a los resultados reales sino a una falsa expectativa creada y provocada por las encuestas en las que tanto el candidato de la oposición como la alianza lograrían la victoria en la primera vuelta”, añade.Esta situación ha permitido a Erdogan presentarse como el vencedor de los comicios pese a que tanto su apoyo como el de su partido se ha reducido considerablemente.Ozer Sencar, fundador del instituto demoscópico Metropoll, sostiene que la victoria del presidente turco, tras veinte años en el poder, está asegurada.“Creo que no tienen ninguna posibilidad. Erdogan ganará las elecciones. La gente no percibe que la oposición pueda gobernar mejor que Erdogan”, sintetiza.Con todo, la campaña ya ha comenzado, y la alianza opositora busca convencer al 5 % de los electores que, en primera vuelta, optaron por el tercer candidato, un político ultranacionalista. Para ello han reforzado el discurso contra los refugiados y la inmigración, aunque muchos analistas dudan de que esta estrategia pueda surtir efecto.