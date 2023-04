Corea del Sur sopesa enviar armas a Ucrania

Desde el comienzo de la guerra, Seúl había insistido en enviar solo ayuda humanitaria a Kiev para no dañar sus relaciones con Rusia. Pero en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo que considera enviar armas a Ucrania si se lleva a cabo un ataque a gran escala contra civiles Del corresponsal de RFI en Seúl, Célio Fioretti Cambio de actitud frente a la guerra en Ucrania: si hasta ahora Corea del Sur ha mantenido una cierta distancia, incluso una ambigüedad frente a este conflicto, el anuncio del presidente Yoon Suk-yeol podría ser un punto de inflexión de 180°. Corea del Surpodría ir más allá de la ayuda humanitaria y económica si Ucrania es objeto de un ataque a gran escala contra civilesHasta el momento, Seúl no ha querido enfadarse con Moscú ayudando militarmente a Ucrania, en particular por el apoyo que Vladimir Putin podría dar a Pyongyang a cambio. Por lo tanto, Corea del Sur se contentó con vender sus armas a los miembros de la OTAN, incluida Polonia, el vecino de Rusia.Sin embargo, los archivos del Pentágono revelados la semana pasada mencionan la presión estadounidense para que Corea del Sur envíe armas a Ucrania. Este último fue particularmente solicitado para equipos antiaéreos y municiones de artillería. El apoyo militar a Ucrania, insiste el presidente surcoreano entrevistado por Reuters, está sujeto a condiciones: "Si hubiera una situación que la comunidad internacional no pudiera tolerar, como un ataque a gran escala contra civiles, una masacre o una grave violación de la las leyes de la guerra, puede ser difícil insistir en brindar solo asistencia humanitaria o financiera”, dijo.Pero es difícil saber qué quiere decir Yoon Suk-yeol con estos términos. El tema probablemente será discutido cuando se reúna con Joe Biden en la Casa Blanca el 26 de abril para celebrar los 70 años de la alianza entre los dos países.Durante su visita a Washington el presidente surcoreano buscará fortalecer la capacidad de Corea del Surde vigilancia, reconocimiento y análisis de inteligencia y desarrollará «armas de ultra alto rendimiento y alta potencia» para defenderse de las amenazas del Norte, dijo Yoon. Con Reuters y el corresponsal de RFI