Consternación por la celebración de una manifestación de extrema derecha en París

Este sábado, cientos de personas vestidas de negro marcharon con simbología supremacía en la capital francesa. Ante las críticas de dirigentes de izquierda, la policía de París estimó que no estaba justificada una prohibición de la manifestación. En las calles de París, marcharon este sábado 6 de mayo cientos de personas vestidas de negro, encapuchadas y con cruces celtas, símbolo utilizado por los supremacistas blancos, según consigna la Liga Contra el Racismo y el Antisemitismo.La manifestación celebrada el sábado en París por varios centenares de ultraderechistas, que no fue prohibida, suscitó este lunes fuertes críticas de la izquierda, lo que llevó a la prefectura de policía a justificarse en un comunicado.En Twitter, el senador socialista por París David Assouline cuestionó este lunes al ministro del Interior, Gérald Darmanin, al considerar "inadmisible haber permitido desfilar a 500 neonazis y fascistas en pleno centro de París". "¡Explíquese!", advirtió en su tuit.También en Twitter, el portavoz del Partido Comunista Francés, Ian Brossat, diputado electo por París, ironizaba a mediodía: "Las cacerolas son evidentemente más peligrosas que el ruido de las botas...".Desde la aprobación de la polémica ley de pensiones, las prohibiciones de manifestarse se han multiplicado en Francia para evitar los "cacerolazos" contra el presidente Emmanuel Macron y los miembros del Gobierno.Ante estas críticas, la prefectura de policía de París (PP) justificó en un largo comunicado la no prohibición de la manifestación ultraderechista.Según las autoridades, cerca de 600 activistas del comité 9 de Mayo se habían manifestado el sábado en el distrito 6 de París para celebrar el 29 aniversario de la muerte de un militante de extrema derecha, Sébastien Deyzieu, fallecido accidentalmente en 1994. Los manifestantes, vestidos de negro y a menudo enmascarados, exhibieron banderas negras marcadas con la cruz celta y corearon, al final de la concentración, "Europe jeunesse révolution" (Europa juventud revolución), lema del GUD (Grupo de Unión Defensiva).

"Ningún desorden"

La policía subrayó que "en la medida en que esta manifestación no había provocado ningún desorden o perturbación del orden público en años anteriores, el prefecto de policía no estaba justificado para dictar una orden de prohibición contra ella".

Argumentó que el pasado mes de enero, la orden de prohibición del prefecto de policía sobre una marcha de antorchas de "Paris Pride" (una asociación supuestamente de extrema derecha) había sido "suspendida" por el juez. El tribunal administrativo había considerado, según la Prefectura de París, que "el supuesto historial de disturbios al margen de las concentraciones organizadas por este mismo grupo en años anteriores" no establecía por sí mismo un riesgo de perturbación del orden público suficiente para justificar la prohibición de las manifestaciones.

"La manifestación del 6 de mayo fue debidamente supervisada por la policía para evitar cualquier riesgo de desbordamiento o enfrentamiento", añadió la prefectura de policía, que había emitido una orden autorizando la grabación de imágenes con drones.