13/10/2024 · 09:26 AM

Periodistas y fotógrafos palestinos fueron galardonados en los Premios Bayeux (Francia) que distinguen a los corresponsales de guerra. Mahmud Hams, Mohammed Abu Safia y Rami Abu Jamus han documentado el conflicto entre Israel y el Hamas, y las consecuencias para la población en Gaza.

Con AFP

El fotógrafo gazatí de la agencia francesa AFP, Mahmud Hams, ganó el sábado el premio francés Bayeux a corresponsales de guerra en la categoría de fotografía, en un certamen que también galardonó a Andrew Harding, de BBC News, por su trabajo en radio.

"Dedico esta victoria a todos los periodistas que cubren con valentía y honestidad la guerra en Gaza", declaró Hams, distinguido durante la 31ª edición del Premio Bayeux, dominados por el conflicto que asola al territorio palestino. En la categoría de televisión fueron premiados Mohammed Abu Safia y John Irvine de ITV News y Rami Abu Jamus de Orient XXI, en prensa escrita.

“Este premio me hace pensar que el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano, que en el otro lado del mundo han escuchado nuestra voz. Muchos de nuestros colegas han resultado muertos. Este premio es también para ellos. Me da satisfacción saber que nuestro mensaje desde Gaza, ha llegado a otros países”, expresó Rami Abu Jamus, en entrevista con la radio francesa France Info.

Abu Jamus obtuvo el primer puesto en prensa escrita por "Diario de Gaza", una bitácora de su vida cotidiana como desplazado en Rafah después de haber tenido que abandonar su casa en Ciudad de Gaza ante el avance del ejército israelí.

Abu Jamus, quien aún vive en Gaza con su esposa e hijos, se dijo honrado por el premio, una distinción que le ha aportado valentía para continuar su trabajo periodístico. Explicó que, desde el inicio del conflicto, ha sido una lucha diaria por sobrevivir y por mostrar al mundo la realidad de los gazatíes.

A la pregunta si se siente un blanco del ejército israelí Abu Jamus dijo: “Para nada. Los israelíes nos conocen a todos. Conocen nuestros nombres y saben que seguimos documentando esta guerra. Este conflicto es también una guerra mediática”, dijo, "ojalá sigamos vivos".

Su compatriota Mohamed Abu Safia ganó el premio de televisión junto con su colega de ITV News, John Irvine, por el reportaje "La bandera blanca", sobre un palestino asesinado a tiros en la Franja de Gaza mientras caminaba por la calle con una bandera blanca para ir a buscar a miembros de su familia.

Saher Alghorra, fotógrafo de Gaza que trabaja como freelance para Associated Press y Zuma Press, contactado por videollamada desde Gaza, recibió también un premio.

El conflicto ucraniano encontró asimismo un lugar en el palmarés con el premio del público otorgado al fotógrafo Kostiantyn Liberov Libkos por "La guerra en Ucrania. Dolor, desesperación y esperanza".