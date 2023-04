Comenzó un alto el fuego de 72 horas en Sudán tras intensas negociaciones

Después de 10 días de combates mortíferos que han dejado más de 400 muertos, el 25 de abril a medianoche comenzó en Sudán un alto el fuego anunciado por Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense. Con la AFP y Guillaume Naudin, corresponsal en WashingtonLas Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) acordaron un alto el fuego "después de intensas negociaciones"entre los generales Abdel Fattah al-Burhan y Mohammed Hamdan Dogolo, conocido como "Hemedti", anunció el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dos horas antes del inicio de la tregua a medianoche de este martes."Al borde del precipicio"Las FAR confirmaron y anunciaron una "tregua dedicada a la apertura de corredores humanitarios y para facilitar los desplazamientos de civiles". En un comunicado en Facebook, el Ejército dijo que respetará el alto el fuego si sus rivales lo hacen también.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había advertido el lunes que los combates entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan y los paramilitares del general Mohamed Hamdan Daglo habían situado a Sudán "al borde del precipicio".Ambas partes beligerantes habían anunciado repetidas veces en los últimos días que aceptaban parar los combates, pero en cada ocasión se acusaban mutuamente de romper la tregua.Esta vez, "Estados Unidos espera que el Ejército y las FAR respeten plenamente y de inmediato el cese el fuego", advirtió Blinken, que también anunció que su país trabajaría con socios regionales e internacionales para establecer un comité que supervise la negociación de un cese duradero de las hostilidades.Evacuaciones de extranjerosLas explosiones, los bombardeos y los disparos no han dejado de resonar desde hace 10 días en la capital sudanesa, Jartum, y otras zonas, provocando al menos 427 muertos y más de 3.700 heridos, según las agencias de la ONU.Las capitales extranjeras lograron negociar con los dos beligerantes la evacuación de su personal diplomático y de ciudadanos de sus países. Más de 1.000 ciudadanos de la Unión Europea fueron evacuados, según el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell. China, Estados Unidos, Japón y varios países árabes también anunciaron la extracción de cientos de personas.Además, unos 700 empleados de la ONU, embajadas y de organizaciones internacionales "fueron evacuados hacia Puerto Sudán", una ciudad a orillas del mar Rojo, indicó Naciones Unidas, aunque Guterres precisó que la ONU no se va del país.Situación crítica"A medida que huyen los extranjeros, que pueden hacerlo, se agrava el impacto de la violencia en una situación humanitaria ya crítica en Sudán", advirtió la ONU.Atrapadas en el fuego cruzado, muchas organizaciones humanitarias han suspendido sus actividades en el país. Cinco trabajadores humanitarios, entre ellos cuatro de la ONU, murieron y, según el sindicato de médicos, casi tres cuartas partes de los hospitales están fuera de servicio.Quienes no consiguen huir del fuego cruzado intentan sobrevivir sin suministro de agua ni electricidad, con escasez de comida y cortes de internet y de teléfono. Esta espiral "corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá", aseguró Guterres.Los dos bandos se acusan mutuamente de haber atacado las cárceles para liberar a cientos de presos, saquear casas y fábricas. También se han registrado enfrentamientos en torno a bancos, que fueron vaciados.Decenas de miles de sudaneses también han huido a los países vecinos. Según el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, hay barcos estadounidenses en Puerto Sudán para ayudar en las evacuaciones. Afirma que Estados Unidos no tiene previsto intervenir militarmente sobre el terreno.