'Choose France', la operación seducción de Macron para contrarrestar el plan Biden

Para la sexta edición de la cumbre "Choose Frace’, el lunes 15 de mayo, Emmanuel Macron eligió el castillo de Versalles donde recibe a 200 grandes empresarios extranjeros. El objetivo es promover el atractivo de Francia y fomentar las inversiones Elon Musk fue además recibido este lunes por la mañana en el Palacio del Elíseo. Desde hace cuatro años, y sobre todo desde el Brexit, Francia es el primer destino de inversiones extranjeras del continente, por delante de Alemania y Reino Unido. Por ahora ya se han anunciado 13.000 millones de inversiones con 8.000 empleos potenciales.Entre los invitados a Versalles están Sunil Bharti Mittal, presidente del grupo diversificado indio Bharti Entreprises, Lakhsmi Mittal, presidente ejecutivo de ArcelorMittal, y Pekka Lundmark, consejero delegado de Nokia.El más importante de los 28 proyectos anunciados ya fue desvelado por Emmanuel Macron el viernes durante un viaje a Dunkerque (norte de Francia): 5.200 millones de euros para una gigafábrica de baterías de nueva generación de la taiwanesa ProLogium -que nunca antes las había producido en grandes series- con 3.000 empleos en juego.Desembolsar dinero público para atraer las inversionesEl importe de las subvenciones públicas sólo para este proyecto, que aún debe ser validado por Bruselas, no se ha hecho público, pero oscilaría entre 1.000 y 1.500 millones de euros, según el diario Les Echos.También en Dunkerque, la empresa china XTC construirá con la francesa Orano una fábrica de componentes y reciclaje de baterías por 1.500 millones de euros. Su director general, Jiang Long, está este lunes en Versalles.Otro proyecto emblemático es la implantación en Sarreguemines (Mosela) de una planta de producción de paneles fotovoltaicos por Holosolis, filial del grupo europeo Innoenergy, por 710 millones de euros, lo que representa 1.700 empleos."Durante años hemos subvencionado paneles fotovoltaicos que se fabricaban en el fin del mundo, ahora tendremos paneles fotovoltaicos fabricados en Francia", se congratulaba el domingo en la radio pública francesa France Info el ministro de Industria, Roland Lescure.También en el sector energético, la start-up Newcleo ha anunciado una inversión de 3.000 millones en el periodo 2025-2030 para desarrollar un pequeño reactor modular de tipo SMR.Musk, sin proyectos a la vista en FranciaElon Musk, el turbulento jefe de Tesla y Twitter, ha sido recibido esta mañana en el Elíseo. No es la primera vez que Emmanuel Macron y Elon Musk se reúnen: el pasado mes de diciembre, los dos hombres ya se vieron.Justo después, Elon Musk tuiteó: "Estoy impaciente por lanzar nuevos proyectos en Francia". Tiene ganas, pero no demasiadas, ya que casi seis meses después vuelve a venir con las manos vacías."Estas inversiones son el fruto de meses, incluso años de discusiones", ha zanjado Bruno Le Maire esta mañana. El ministro de Economía almorzó después con Elon Musk.Para su primera mega fábrica de producción de coches eléctricos en Europa, Tesla había elegido Alemania. Elon Musk vino a inaugurarla en persona el año pasado, en presencia del Canciller alemán, Olaf Scholz, que no ocultó su alegría por haber conseguido esta inversión de más de 5.000 millones de euros en las narices de sus competidores.¿Competencia ‘desleal’ de Estados Unidos?Pero mientras los europeos se pelean por la globalización, el mandatario estadounidense, Joe Biden, ha anunciado un vasto plan de subvenciones a proyectos industriales descarbonizados, y a las empresas les encantan las subvenciones. Tesla acaba de renunciar a abrir una planta de producción de baterías en Alemania; se construirá en Estados Unidos.La Casa Blanca habla de lucha contra la inflación, los europeos de "competencia desleal". El plan Biden lleva de cabeza a Europa que intenta por todos los medios convertirse en un polo de atracción ahora también a golpe de talonazo de subvenciones.Seguridad reforzada alrededor del Castillo de VersallesLa seguridad del perímetro del castillo de Versalles se ha reforzado para reunión entre empresarios y Emmanuel Macron, ante "el riesgo de que constituya un objetivo privilegiado y simbólico para la perpetración de actos de carácter terrorista", según un comunicado de la prefectura de Yvelines, que precisó que había autorizado dos drones para captar y transmitir imágenes.Unas doscientas personas se concentraron en las afueras del castillo en una manifestación convocado por el sindicato CGT para protestar contra la reforma de las pensiones. (con AFP)