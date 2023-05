China y sus 'ciudades quemadas' por las altas temperaturas

El gigante asiático enfrenta récords de calor en varias megalópolis chinas el lunes 15 de mayo, especialmente en Pekín. El informe desde la capital china. Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde¿Está ardiendo Pekín? Es lo que sugiere Channel News Asia en Singapur, al igual que Beijing News el lunes 15 de mayo, que habla de "ciudades quemadas" por temperaturas récord. Treinta y seis grados en el termómetro esta tarde en la capital china. En los aparcamientos, a los lados de las avenidas, coches con los motores encendidos. “Definitivamente, ya no hay más estaciones del año”, dice a RFI este ejecutivo de ventas."Mantengo el motor encendido, si no, dentro es un horno. Pongo el termostato a 18 y apenas siento el aire acondicionado. Es la primera vez que lo enciendo. Hoy hace mucho calor. Sé que no está bien hacerlo, pero dejaré el aire acondicionado encendido todo el tiempo con este calor", afirma un conductor.Desde marzo, la ola de calor afecta a las cosechas. El 20 de abril, Yunnan, en el suroeste del país, sólo había recibido 35 mm de lluvia desde principios de año. Alerta de altas temperaturas también en la provincia oriental de Shandong, o en Henan, en el centro.

Hacia nuevos récords de calor

Para esta pareja de jubilados, los "Boyang", los grandes melones ovalados de piel verde oscura, son imprescindibles en la huerta. "Es el rey de los melones. Es dulce, ahora se encuentra en todas partes, porque quita la sed. En la moto, pasamos mucho calor. También hicimos una parada de helados justo antes". Las heladerías están tomadas por asalto. "Hoy hace mucho más calor que en un mayo normal", resume el marido antes de volver a subirse a la moto.