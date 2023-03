China desmiente recabar datos extranjeros tras comparecencia de CEO de TikTok ante Congreso de EEUU

El fenómeno TikTok ha dejado obsoleto el mundo de las redes sociales, pero la aplicación ya está en la mira de varios Estados que quieren limitar su influencia. China afirmó este 24 de marzo que no pide a las empresas que le suministren datos obtenidos en el extranjero, en momentos en que su aplicación TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos. Con Cristóbal Vásquez, nuestro corresponsal en Estados Unidos, y la AFP.En su primera audiencia ante el Congreso estadounidense, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, respondió a los interrogantes sobre el uso que su red social le está dando a la información de millones de estadounidenses. Y es que Tiktok, con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, hace parte ByteDance, empresa con sede en China, y pasa por un escrutinio creciente desde Washington."Riesgos hipotéticos y teóricos"El presidente Joe Biden quiere prohibirla por temor a que los datos de los usuarios lleguen a manos del Gobierno chino y puedan usarse para difundir desinformación. Algo que Shou Chew desmintió: "No he visto evidencia de que el Gobierno chino tenga acceso a esos datos. Nunca nos han preguntado. No les hemos proporcionado"."Creo que muchos de los riesgos que se señalan son riesgos hipotéticos y teóricos", respondió asimismo Chew. "Espero ansiosamente las discusiones en las que hablamos sobre la evidencia", agregó. "Y luego podemos abordar las preocupaciones que se están planteando", enfatizó.En su momento, Donald Trump intentó prohibir TikTok pero no lo logró porque las cortes lo bloquearon. Si Biden logra prohibirla, limitarla y obligar a venderla, tendrá que tener el apoyo del Congreso. Espaldarazo que ya recibió por parte de Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, quien dijo que apoyaría la prohibición de la red social de mayor crecimiento en Estados Unidos.Shou Zi Chew prometió que, para fin de año, toda la información relacionada con los 150 millones de usuarios del país será manejada únicamente desde servidores ubicados en Estados Unidos.China desmientePekín "nunca ha pedido y no pedirá a las empresas ni a los individuos recabar o entregar datos procedentes de países extranjeros, de manera que viole la ley local", declaró este viernes en rueda de prensa Mao Ning, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. El gobierno chino "da mucha importancia a la protección de datos privados", agregó."El gobierno de Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba de que TikTok suponga una amenaza para la seguridad nacional pero, en cambio, ha repetido presunciones de culpabilidad y ataques inaceptables" contra la compañía, dijo la portavoz. "También hemos observado que algunos en el Congreso de Estados Unidos declararon que buscar prohibir a TikTok representaba una persecución política xenófoba", insistió.