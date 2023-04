Chile: una pensión hasta la mayoría de edad para los hijos de mujeres asesinadas

El Congreso chileno ha aprobado por amplia mayoría una ley de reparación integral para las víctimas de feminicidio y sus familias. El gobierno de Gabriel Boric, que se autodenomina "feminista", ha apoyado la iniciativa y continúa impulsando una agenda en defensa de la causa de las mujeres. Con la corresponsal de RFI en Santiago, Naïla DerroisnéDesde principios de año se han cometido 10 feminicidios en Chile y se han registrado 65 intentos de asesinato de mujeres. La nueva ley, que acaba de ser aprobada por 109 votos a favor y 13 abstenciones, pretende apoyar a las familias de las víctimas. Sus hijos, en particular, podrán recibir una pensión de 180 euros al mes hasta que cumplan 18 años."Cuando una mujer es asesinada por violencia de género, por violencia patriarcal, solemos pensar que la víctima es la mujer que ha muerto. Pero no, las víctimas son también sus hijos, su madre, su padre, sus hermanas. Y no reciben ninguna ayuda del Estado, y mucho menos una reparación completa del dolor que sienten", subraya Karol Cariola, la diputada comunista impulsora del proyecto de ley.Ley retroactivaEl texto, apoyado por el presidente Gabriel Boric, prevé también un año de protección profesional para las mujeres víctimas de intento de asesinato. Y para los autores de estos crímenes, se les privará de todos los derechos y responsabilidades parentales sobre sus hijos.Esta ley también será retroactiva, ya que en Chile, antes de 2020, sólo se consideraban feminicidios los asesinatos en el seno de una pareja. El país ha cambiado su legislación y ahora se considera feminicidio cualquier asesinato de una mujer cometido por un hombre por motivos de odio, desprecio o misoginia.Aunque aún quedan muchas batallas por librar, se trata de una victoria para el movimiento feminista chileno y para las organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres.