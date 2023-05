Carlos III: ¿de príncipe comprometido a rey del silencio?

Ocho meses después de la muerte de Isabel II, su hijo de 74 años se prepara por fin para llevar la corona de sus antepasados. Descrito como humanista y ecologista empedernido, su temperamento parece adecuado para estos tiempos de crisis, y podría modernizar la monarquía. Pero, ¿cuál será su método? Por Géraud Bosman-DelzonsHeredero oficial desde 1969, Carlos no ha permanecido ni pasivo ni silencioso durante sus años a la sombra del trono. Su rango de príncipe, menos codificado, le ha dado cierto margen de maniobra. Ahora que se prepara para su coronación, puede que eche de menos aquellos benditos días en los que podía decir más o menos lo que quería. "Existía un temor real de que su reinado fuera un desastre, que dijera lo que pensaba, que dijera tonterías, que se posicionara sobre el calentamiento global, que gritara a la gente. Los británicos están más bien gratamente sorprendidos por el inicio del reinado de Carlos III", analiza el periodista Philip Turle, consultor de France24.Un príncipe intrusivo…Más allá de las meteduras de pata de un príncipe locuaz, son innumerables los escándalos que salpican al ex delfín, a su fundación y, con demasiada frecuencia, a su familia. Los "black spiders memos" son un ejemplo: entre 2004 y 2005, siete ministerios y el primer ministro Tony Blair recibieron 27 cartas con la letra típica del príncipe, una mano recorriendo nerviosamente el papel como una araña. En ellas, el hombre expone su punto de vista y, a veces, pide a los destinatarios que tomen medidas en asuntos que le son muy cercanos: la pesca ilegal, las dietas escolares, la renovación de edificios históricos, el destino de los albatros y la merluza negra, pero también las condiciones de los soldados británicos que sirven en Irak."Si tenía una discusión con un científico o un arzobispo sobre un tema X o Y, decidía escribir una larga carta al ministerio competente. Era una molestia, porque una carta del príncipe Carlos atraía necesariamente mucha atención, y había que responder con cuidado", recuerda Denis MacShane, que en aquella época trabajaba en el Foreign Office. Aunque su contenido, hecho público por The Guardian tras una batalla legal de 10 años, resulta ser bastante anecdótico, estas cartas alimentaron las sospechas de que el monarca era demasiado intrusivo. Al año siguiente, sobre la cuestión de la injerencia, declaró: "Si no haces absolutamente nada (...), se quejarán de ello. Si intentas involucrarte y hacer algo para ayudar, también se quejarán".Se espera de Carlos que se mantenga ahora en su puesto, y él lo sabe: "No soy tan estúpido. Me doy cuenta de que es un ejercicio aparte ser soberano", dijo a la BBC en una entrevista de 2018. "La idea de que de alguna manera voy a continuar exactamente de la misma manera es una completa tontería", afirmó. De forma más convencional, prometió en su discurso real inaugural "defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación", "como la propia Reina ha hecho con una dedicación inquebrantable"."Desde sus primeros días ha sabido que su estilo tendrá que cambiar. El público no quiere un monarca que haga campaña", coincide el profesor Vernon Bogdanor, experto constitucionalista. Por el momento, ha guardado silencio, afirma Marc Roche, periodista y reconocido observador de la familia real: "Nunca ha criticado, como monarca, la propuesta de enviar emigrantes a Ruanda, a la que se opone, o sobre Ucrania, sobre la que ha adoptado posiciones muy firmes como príncipe".La línea es a veces delgada. El pasado febrero, el rey, que no oculta sus posiciones proeuropeas, recibió a Ursula Van der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pero no jefa de Estado, al margen de la firma de un acuerdo post-Brexit sobre Irlanda del Norte. Hubo indignación entre la gente pro Brexit. Excusa de Buckingham: la presidenta de la Comisión Europea es un "líder mundial" como cualquier otro. La reunión era deseada tanto por Londres como por Bruselas y, de hecho, el rey no se extralimitó en sus prerrogativas.¿Un príncipe de izquierdas?Carlos III transmite la imagen de un humanista con el aire bonachón de un dodo alto y desgarbado. "La reina solía dar paseos", una especie de encuentro a distancia con sus súbditos, explica Philippe Chassaigne, profesor de la Universidad de Burdeos-Aquitania. "Carlos tenía un estilo más directo, más cálido. Es más como un baño de multitudes, se deja besar en ambas mejillas como si fuera un trozo de pan. ¡Nadie le habría hecho eso a Isabel II! ", recalca. Tan británico, permanece flemático y sonriente bajo los abucheos de los militantes republicanos, en Nueva York en noviembre de 2022 y en otros lugares, mientras que su madre acababa de fallecer.De niño mostró sensibilidad por el arte y la naturaleza; su padre, Philip, se esforzó por endurecerlo, mientras sufría acoso escolar. Cuando estudiaba en Cambridge, se habría planteado afiliarse al Partido Laborista; se dice que fue necesaria toda la autoridad de su tío abuelo y mentor, Lord Mountbatten, para disuadirle. Como príncipe, visitó los suburbios de Londres para conocer a jóvenes desfavorecidos. En 1976, creó Prince's Trust Prince, una ONG que agrupa a muchas organizaciones benéficas y que afirma haber ayudado a un millón de jóvenes a salir de sus problemas. "A través de [mi] fe, y de los valores que inspira, fui educado en el sentido del deber hacia los demás", declaró en un homenaje a su madre en septiembre.Aunque estas actividades son bastante ornamentales, su mera presencia en una cena de gala hace que los invitados paguen un precio desorbitado por asistir. "Un miembro de la familia real ingresa más dinero que el alcalde o el diputado local. Esta función filantrópica, desde el reinado de Victoria, es necesaria para justificar el accidente del privilegio de nacimiento. Si este privilegio no devolviera nada al pueblo, ¡la monarquía no habría durado tanto! ", comenta Philippe Chassaigne.A medida que el cambio climático se convierte en una parte más importante de las preocupaciones, el rostro de un príncipe pionero del desarrollo sostenible emerge del limbo de los que tuvieron razón demasiado pronto. Su primera declaración ecológica se remonta a 1968. Aún no tenía 20 años y la expresión "calentamiento global" no apareció hasta siete años después. El 19 de febrero de 1970, como nuevo Príncipe de Gales, pronunció su primer gran discurso sobre el estado del planeta. Fue 32 años antes que Jacques Chirac en Durban ("nuestra casa se quema y miramos para otro lado").Advirtió de los riesgos del uso del plástico, que "destruye las playas y, desde luego, decenas de miles de aves marinas". Esto es medio siglo antes de la decisión, tomada en Kenia en marzo de 2022, de abrir negociaciones para un tratado internacional sobre el fin de este material contaminante. En 1985, fiel a sus principios, transformó su mansión privada de Highgrove y sus 400 hectáreas en un auténtico laboratorio de agricultura biológica, sin OMG. En 1992, lanzó su marca ecológica, Duchy Originals, una empresa floreciente con varios centenares de productos.Parte de lo que dice se parece mucho a lo que dicen hoy la izquierda alternativa, los practicantes de la permacultura, los promotores de la ecología integral, los antiespecistas... incluso rozando, en 2014, el anticapitalismo. Lo vivo prima sobre todo lo demás es su leitmotiv. "Algunas de sus ideas eran radicales y se adelantaron literalmente décadas a su tiempo (...) No es exagerado decir que desempeñó un papel en la inclusión de estos temas en la agenda", afirma Tony Juniper, presidente de Natural England, la organización oficial para la preservación del medio ambiente en Inglaterra, y ex vicepresidente de Amigos de la Tierra Internacional.Cercano a las petromonarquíasLa ecología, la juventud, los problemas sociales, pero también el ecumenismo religioso y la diversidad étnica, el destino de las generaciones futuras lo preocupan ante todo. Los especialistas en monarquía coinciden en que todas estas convicciones no desaparecerán con el peso de la corona, pero que necesariamente se expresarán y materializarán de forma diferente. Tal vez el oído comprensivo de su hijo, el Príncipe de Gales, encargado de la filantropía, le será necesario.¿Príncipe de Gales y príncipe de izquierda? La pregunta ha sido la comidilla de la prensa europea. Los conocedores de la monarquía ponen el grito en el cielo. "Izquierda y derecha no tienen sentido para un monarca británico que está por encima de la contienda", recuerda Denis MacShane. El periodista Marc Roche también descarta esta visión: "No es en absoluto un hombre de izquierdas: ha apoyado causas que pueden asimilarse a la izquierda. Pero es conservador: está en contra de la meritocracia, todo su círculo social está formado por aristócratas, defiende la arquitectura tradicional frente a los modernistas. Sobre todo, es muy cercano a las petromonarquías del Golfo, nunca ha dicho nada sobre las violaciones de los derechos humanos e incluso las invita a su coronación. Nada le obligaba a hacerlo...".En cuanto a la ecología, Denis MacShane puntualiza: "Su estilo de vida es muy intensivo en carbono, se pasa la vida en avión. Y fue en jet privado, el medio de transporte más contaminante, a la COP26... en Glasgow". Mientras denuncia el "business as usual", él mismo lo practica de forma opaca. En 2015, el Sunday Times revela que recibió una maleta con tres millones de euros en efectivo de manos del ex primer ministro catarí Al-Thani (que fueron inmediatamente transferidos a su fundación). Por último, hay que decir que durante 50 años de lobby ecologista, su voz, por muy audible que sea, ha tenido poco peso entre los dirigentes, comparada con la de una niña sueca, que aún no era mayor de edad cuando surgió de la nada. Las redes sociales ya no son lo que eran..."Los Windsor son gente fría"Si ser de izquierdas significa ser impotente en los negocios, eso también es un fracaso. Su fortuna personal ha sido objeto de muchas especulaciones y sigue siendo precisamente una incógnita. Pero varios medios anglosajones la han estimado recientemente entre 670 millones de euros, según el Sunday Times, y 2.100 millones, según The Guardian. También se sabe que se ha incrementado en unos 500 millones de dólares a través de la herencia de su madre, sin impuesto de sucesiones.Su hijo, en cascada, se hizo multimillonario a su vez al heredar el Ducado de Cornualles y el título de Príncipe de Gales. "La Firma" de los Windsor -como la llamaba Jorge VI- goza de buena salud. "No hay ningún pobre en su entorno", bromea Philippe Chassaigne. El día a día, de reputación ahorrativa, sigue siendo real por definición y desconectado de la realidad. No menos de 500 criados están en el palacio de Buckingham, y Carlos III disfruta ya de ocho castillos...Como sus predecesores, escapa a la clasificación política y se le considera un hombre contradictorio, según Michel Faure, autor de una reciente biografía: "Es la encarnación perfecta de la mezcla de opuestos que hace que él y su país sean tan encantadores. El aristócrata amigo de los ganaderos, el anglicano respetuoso con el islam, el ecologista que conduce un Bentley (...)", ¡y más recientemente un Aston Martin que funciona con vino blanco y suero de leche! Marc Roche, que se reunió varias veces con el ex príncipe, incluso cara a cara, ve en él incluso a un Jano: "Tiene dos caras que nunca muestra simultáneamente". Una es social, ecologista empedernido; la otra es "autoritaria", "centralizadora", "maquiavélica", "rodeada de 'yes-men' porque no soporta la contradicción". Para el autor de Los Borgia en Buckingham, "los Windsor no son cálidos. Son gente fría. No sé de dónde viene esta reputación. No es porque sea un complaciente de multitudes por lo que es cálido. Es comunicación, se le pide que lo haga. No le gusta la familiaridad. Cuando ves que la gente lo abraza, debe odiarlo, estoy seguro".Una reforma que debería limitarse a los símbolos¿Por dónde empezar su misión -unificar- sin poder político, sin el aura de su madre, sin la popularidad de su hijo y sin el futuro por delante? ¿Con su familia destrozada? ¿Sus súbditos agobiados por la inflación? ¿La Union Jack separada de la Unión Europea? ¿La independencia de la Commonwealth? ¿Las de las naciones escocesa e irlandesa? El contexto del acceso al trono no es el más favorable."Carlos III es muy consciente de que su reinado sería corto y de transición y que consistirá en preparar el siguiente paso. Cree que tiene que emprender un cierto número de reformas para transmitir a su hijo una monarquía del siglo 21", explica el historiador Philippe Chassaigne. La reina Isabel, escribe Marc Roche, "reprodujo el modelo del reinado de su padre apoyándose en los mismos pilares: el palacio, el ejército, la religión y la nobleza. Carlos, por el contrario, se propone marcar una ruptura. Tiene los medios para hacerlo". Sin embargo, es probable que los cambios sigan siendo marginales, según otros especialistas: este Windsor es también el guardián del templo.En el plano simbólico, no ha esperado para actuar. La primera coronación del siglo 21 ya está marcada por la sobriedad: un acto de tres horas (frente a las ocho del 2 de junio de 1953); un sacramento abierto a otras religiones (antes era exclusivamente anglicano), a imagen de un país multiconfesional; de 2.000 a 3.000 invitados (la Reina había invitado a 8.000), muchos de ellos procedentes de la sociedad civil; los textos se leerán en las distintas lenguas del Reino Unido; y una cena de coronación vegetariana: quiche de espinacas, habas y estragón (en lugar del famoso pollo escalfado de la cena de la reina). Por último, pero no por ello menos importante, la tarjeta de invitación está hecha de papel reciclado.Cambiarlo todo para que nada cambiePara esta ceremonia se ha anunciado otro cambio, esta vez importante: todo el pueblo, y ya no sólo los pares aristocráticos, está llamado a jurar lealtad al rey. "Juro que rendiré mi lealtad sincera a Vuestra Majestad y a vuestros herederos y sucesores según la ley. Que Dios me ayude", puede recitar el ciudadano de a pie el sábado 6 de mayo. ¿Un Carlos moderno, de verdad? "En una democracia, es el jefe del Estado quien debe jurar fidelidad al pueblo, y no al revés", reaccionó Graham Smith, portavoz del movimiento Republic.Si el antimonárquismo está lejos de socavar la institución milenaria, este inicio de reinado se produce en un contexto económico fuertemente opuesto a esta opulencia. En marzo de 2023, Reino Unido es el único país de Europa con una inflación de dos dígitos (10,1%, ligeramente a la baja), y se prevé que el coste de la energía (+130% en un año) y de ciertos productos de primera necesidad (40% en un año) empujen a otras 800.000 personas por debajo del umbral de la pobreza.Reino Unido es el país más desigual de Europa. Es difícil no verlo cuando se es rey, sobre todo porque, como protector de sus súbditos, debe mostrar un sentido del deber social. "Es muy consciente de que vivimos una situación económica muy difícil. No va a querer mostrar una familia real que no lo entiende. Por supuesto, cuando apareces en un balcón de palacio, no puedes fingir que te enfrentas a los retos económicos a los que se enfrentan otras familias. Pero puedes asegurarte de que eres coherente con ese sentido de la responsabilidad financiera", defiende Julian Payne, su ex asesor.Para ello, Carlos III prometió que la familia real, que puede entenderse en un sentido muy amplio, se reduciría a su núcleo activo (remunerado por sus actividades filantrópicas). Las alas se reducirán en personal, palacio y presupuesto. Los primeros en ser castigados serán los primos ducales, los Kent y los Gloucester, que tendrán que pagar el alquiler de sus pisos en el palacio de Kensington.