Cannes: ¿Quién se llevará la Palma de Oro este sábado tras dos semanas de proyecciones eclécticas?

Cine de autor o comercial, histórico o íntimo, provocador o político: el 76º Festival de Cannes, con sus 21 películas de todos los formatos y duraciones, baja el telón y entrega su Palma de Oro este sábado 27 de mayo. Durante casi dos semanas, Cannes ha sido una vitrina privilegiada del cine mundial, proveniente de todos los continentes. Este sábado por la noche, hora de Francia es la gala de clausura.

"La Croisette", como le llaman al festival de cine de Cannes termina este sábado 27 de mayo. La gala de clausura comenzará a las 20H30 (18H30 GMT) hora francesa. ¿Qué película se llevará la anhelada Palma de Oro? He aquí un pequeño resumen de las 21 películas en competición. Problemas de pareja o familiaresLos dramas familiares y/o de pareja han dominado el certamen.Por intensidad de emociones: "La passion de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung, un soplo de aire en la época del MeToo, con una pareja de chefs del siglo XIX que saben mezclar con sabiduría la cocina y el amor."Bane et Adama", de la francosenegalesa Ramata-Toulaye Sy, ha cumplido con las expectativas de una ópera prima, la historia sensible pero contenida de una pareja sometida a la voluntad de una aldea africana."Anatomie d'une chute", dirigida por otra mujer, Justine Triet, narra con sobriedad el juicio a una mujer misteriosa cuyo marido, depresivo, fallece en alta montaña en circunstancias extrañas.La actriz alemana Sandra Hüller protagoniza esta película y destaca también como coprotagonista de una cinta escalofriante que sacudió al certamen: "The zone of interest", sobre la vida diaria del comandante nazi del campo de Auschwitz y su familia, rodada con maestría por el británico Jonathan Glazer. "Fallen Leaves" del finlandés Aki Kaurismaki, es una comedia romántica que narra una complicada historia de pareja, parca en palabras pero con un guión lleno de guiños irónicos."May December" de Todd Haynes, con Juliane Moore y Natalie Portman, aborda un tema delicado, el sexo con menores, pero años después del drama, con un guión poderoso, lleno de humor mordaz. "L'été dernier", de Catherine Breillat, va a la raíz del problema: los tormentos de una mujer madura que se acuesta con un joven, que es además el hijo de su marido.Las relaciones entre adultos y menores son también escrutadas por el japonés Hirokazu Kore-eda, con "Monster", que presenta un guión lleno de suspense, y "About dry grasses" del turco Nuri Bilge Ceylan.Subiendo en la escala de emociones, "Les filles d'Olfa", film tunecino de la directora Kaouther Ben Hania, propone un hecho desgarrador, la huida de dos hijas de una madre tunecina, mezclando a protagonistas del drama con actores profesionales."Le retour" es otro poderoso drama coral, de una madre y sus dos hijas que vuelven a la isla de Córcega años después de una huida desesperada, dirigida con eficacia por Catherine Corsini.Consulte aquí los dos programas especiales de Carrusel de las Artes de María Carolina Piña y Melisa Barra hechos desde Cannes:1. En el Festival de Cannes, las estrellas de cine iluminan la alfombra roja2. Cannes, segunda semana: Todo el universo del cine reunido en La CroisettePelículas históricas e inclasificablesPaso a los filmes de época o sociales: "Firebrand", primera película en inglés del brasileño Karim Ainouz, para hablar de una mujer excepcional, la última esposa del rey Enrique VIII, Catalina Parr.Dos directores italianos, los veteranos Marco Bellocchio y Nanni Moretti, se mostraron severos con el pasado de su país: el primero con la historia de un niño judío raptado por orden papal ("Rapito") el segundo interpretándose a si mismo en una película entre cómica y enojada: "El sol del futuro".Su compatriota Alice Rohrwacher optó por la poesía y la ternura, con "La chimera", acerca de un grupo de saqueadores de tumbas.Todo lo contrario del británico Kean Loach, en su película más sombría, "The Old Oak", sobre la llegada de refugiados sirios a Gran Bretaña."Black Flies" de Jean-Stéphane Sauvaire, muestra un Nueva York que poco a poco va cayendo en el crimen y la decadencia.La austriaca Jessica Hausnerempuña el bisturí para diseccionar con un estilo preciso los daños que causa una gurú de la alimentación en jóvenes, con "Club Zero".Y finalmente, dos películas inclasificables y un documental: "Asteroid City", de Wes Anderson, donde una galaxia de estrellas de Hollywood evoca una América idílica de los años 1950 aunque con miedo a los extraterrestres."Perfect Days", de Wim Wenders, sigue los pasos de un japonés que limpia los baños públicos y que ofrece una lección sobre la felicidad.Y "Youth (Spring)", un documental de casi 3H40 del chino Wang Bing, sobre el brutal ambiente laboral en los talleres textiles en su país.(Con la AFP)