Bruselas revisa sus estrictas reglas presupuestarias

La Unión Europea propone reformar sus reglas presupuestarias, una iniciativa que provocó agrias divisiones en el seno del bloque sobre formas de impulsar la inversión y al mismo tiempo controlar el gasto público. La propuesta fue lanzada por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, para actualizar el complejo conjunto de reglas conocido como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita la capacidad de deuda de los países del bloque.

Por Esther Herrera, corresponsal de RFI en BruselasLa Unión Europea pone fin a la rigidez en sus cuentas públicas. Hasta ahora, se habían aplicado unas normas fiscales muy difíciles que apenas se podían cumplir.Países muy endeudados como Italia, España o Francia con las normas actuales les llevaría a prácticamente a la recesión, especialmente tras la pandemia. Después de años de discusiones, la Comisión Europea ha propuesto que las normas sean más flexibles, todos los países deberán reducir su excesivo gasto público, pero si gasta no podrá ser por encima del Producto Interior Bruto.Las principales reglas se mantienen: el déficit deberá estar por debajo del 3% y la deuda debe ser de un máximo del 60%. Pero, ya no habrá recortes masivos. Cada país tendrá que presentar planes realistas para ir saneando sus cuentas.La Unión Europea ha caído en la evidencia de que si hay recortes no hay inversiones. Y sin inversión no es posible competir ni con Estados Unidos ni con China. Por ello, Bruselas quiere que a medida que se invierte masivamente, habrá que contener el gasto y evitar que se disparen las cuentas públicas. La Comisión defiende que es el mejor equilibrio si Europa no quiere caer en la irrelevancia económica.Sin embargo, las discusiones no serán fáciles. Alemania ya ha advertido de que no quiere normas fáciles, y ha pedido mano dura frente a los que gastan.