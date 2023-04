Brasil está de vuelta dice Lula en China

El presidente brasileño quiere devolver a su país una posición importante en la geopolítica internacional y dejar atrás lo que considera un “aislamiento diplomático” que dejó el gobierno de Jair Bolsonaro. En el aeropuerto de Shanghai, Lula Da Silva y su esposa Rosángela son recibidos con flores por dos niños chinos y el viceministro de exteriores,Xie Feng. La pareja presidencialbusca refrescar la imagen internacional de Brasil."La época en que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable", dijo Lula en su primer acto oficial, haciendo una referencia velada al gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro. El viernes se reunirá con su homólogo, Xi Jinping, en Pekín para intentar formar un grupo de países mediadores en la guerra en Ucrania.China y Brasil tienen en común el hecho de no haber impuesto sanciones a Rusia, y esperan desempeñar un papel de mediadores.La semana pasada, Lula Da Silva señaló que Ucrania "no puede quererlo todo" y sugirió que podría ceder el territorio de la península de Crimea, cuya anexión en 2014 por parte de Rusia no es reconocida por Ucrania y por una buena parte de la comunidad internacional.El portavoz de la diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, respondió que no hay razón para "abandonar un solo centímetro de territorio ucraniano", pero agradeció "los esfuerzos del presidente brasileño para encontrar una manera de detener la agresión rusa".Lula propone formar un grupo de países para trabajar en una salida negociada al conflicto causado por la invasión rusa.De hecho, prometió que a su regreso de China, ese grupo estaría ya creado. Estrechar la mano del mejor socioLa visita de Lula es, sobre todo, un buen momento para hablar de negocios, ya que China es el primer socio comercial de Brasil, incluso por encima de Estados Unidos. En 2022, el gigante asiático importó bienes brasileños por más de 89.700 millones de dólares, especialmente soja y minerales, y exportó por un monto de 60.700 millones, de acuerdo con las cifras de la presidencia brasileña. Lula encabeza una delegación que incluye a unos 40 representantes políticos, entre ellos nueve ministros, gobernadores de estados y diputados, y un nutrido grupo de empresariosLa primera jornada en Shanghái tuvo un componente especialmente económico con una visita a un centro de investigación de Huawei.En un video publicado en Twitter por la presidencia brasileña, se ve a un grupo de músicos vestidos con trajes tradicionales saludando a Lula, quien visitó una exposición sobre la presencia de Huawei en Brasil junto al presidente de la firma.Huawei ganó un concurso para suministrar los equipos para implementar la tecnología 5G en Brasil en 2021, el mismo año que Estados Unidos colocó a la compañía en la lista de empresas chinas que presentaban un "riesgo inaceptable" para su seguridad nacional.Tras esta visita, el presidente brasileño tenía previsto reunirse con el responsable del mayor productor de coches eléctricos de China, el conglomerado BYD, que fabrica autobuses y coches eléctricos en Brasil y planea abrir una planta de automóviles en Bahía después de que Ford Motors cerrara la suya en esa zona industrial.