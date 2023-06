Boris Johnson renuncia al Parlamento y se despide con un « nos vemos pronto »

Boris Johnson renunció este viernes a su cargo como diputado. Al dejar con efecto inmediato su escaño en la Cámara de los Comunes provocó una crisis en su partido, el Partido Conservador, pero en su carta de renuncia termina anunciando que deja el Parlamento “por el momento”. El ex primer ministro británico Boris Johnson informó que renuncia a su cargo de diputado debido al informe de la Comisión de Privilegios del Parlamento, la cual investiga el escándalo del “partygate”, las fiestas ilegales de Downing Street celebradas en plena pandemia de Covid-19 y que violaron las restricciones sanitarias.De acuerdo con un comunicado de Johnson, esta Comisión estaba decidida a utilizar dicho proceso para “echarlo del Parlamento”. "Todavía no aportaron ni una sola prueba de que yo haya engañado a los Comunes a sabiendas o por imprudencia. No mentí, y creo que en el fondo el comité lo sabe", insistió.Además, el ex primer ministro acusó a la Comisión de ser un "tribunal canguro" y aseguró que su "propósito desde el principio" era "declararme culpable, independientemente de los hechos".Johnson se vio obligado a dimitir en julio de 2022 tras una acumulación de escándalos, incluido el "partygate".En su carta considera que se trata de una “caza de brujas para cobrarse venganza por lo que supuso el Brexit y para, en último término, revertir el resultado del referéndum de 2016”. En este comunicado Boris Johnson concluye anunciando que deja su puesto “por el momento”.Con AFP