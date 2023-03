Boris Johnson niega de nuevo haber mentido al Parlamento acerca del Partygate

El exprimer ministro británico Boris Johnson fue interrogado este miércoles por una comisión de investigación parlamentaria. Los diputados que la conforman buscan determinar si Johnson mintió al Parlamento cuando dijo haber respetado todas las reglas sanitarias tras relevarse que se organizaron fiestas en su residencia durante la cuarentena. Por nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.Johnson repitió este miércoles 22 de marzo que no mintió al Parlamento de forma deliberada en diciembre de 2021, cuando aseguró que no se habían saltado las reglas del Covid en Downing Street. El exprimer ministro prestó declaración durante más de tres horas ante la comisión de privilegios del Parlamento, que está investigando si cometió desacato. Si el tribunal concluye que mintió de forma intencionada, Johnson podría ser suspendido como parlamentario e incluso podría ser expulsado del Parlamento, poniendo fin a su carrera política. En su defensa, Johnson aseguró que creía que se estaban respetando las reglas en todo momento y que no fue hasta que se publicaron las conclusiones de investigación interna del partido y de la policía que se dio cuenta de que no fue así y pidió disculpas. Un intento de arrastrar a Sunak en su caídaTanto su secretario personal, Martyn Reynolds, como su director de comunicación, Lee Cain, declararon previamente que le habían advertido podían estar incumpliendo las reglas, pero Johnson negó que esto fuera cierto. También ha intentado arrastrar en su caída al actual primer ministro, Rishi Sunak, afirmando que si fue tan obvio que él violó las normas, debería aplicarse el mismo rasero a todas las personas que estuvieron en las fiestas como Sunak, entonces ministro de Finanzas.