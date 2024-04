En Perú la presidenta Dina Boluarte debe responder las preguntas del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, luego de que no declaró la posesión de relojes Rolex valorados en miles de dólares. La víspera, el Congreso controlado por la derecha le otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén así como desestimó dos pedidos de destitución en contra de Boluarte.

Entrevista del periodista de RFI Santiago Martín

En el Congreso peruano, fueron desestimadas dos mociones para tratar de destituir a la presidenta Dina Boluarte, en base al escándalo del caso Rolex, de joyas y presuntos dineros, por un valor de medio millón de dólares, que la mandataria, aduce, adquirió con sus remuneraciones.

Análisis de Anna Ayuso, experta en asuntos de América Latina del Centro Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB)

RFI ¿Qué medidas podemos esperar por parte del Gobierno después de que el primer ministro Gustavo Adrianzén dijera en el Congreso que va a comenzar una gestión de manos limpias y de más transparencia?

Ayuso. Es que es muy poco creíble porque se inicia un Gobierno con una presidenta que está acusada de corrupción. Tiene muy poca credibilidad esas palabras sobre todo porque no es la única. Hay otros casos también en los que se está investigando. Digamos que es lógico que lo diga, pero que no es muy probable que eso sea cierto. Al menos mientras esté la Presidenta, digamos. En todo caso, hay una incoherencia entre formar parte de un Gobierno presidido por una persona que está perseguida por la Fiscalía, aunque obviamente haya la presunción de inocencia, pero con unos indicios grandes de que hay como mínimo un enriquecimiento no justificado. Pues la verdad es que son unas manifestaciones que no tienen mucha credibilidad.

Teniendo en cuenta lo volátil que es la política en Perú, ¿es probable que este caso de corrupción pueda desembocar en la salida de la presidenta Boluarte del Gobierno?

Boluarte saldrá del cargo cuando le interese a la mayoría de derechas que la está sosteniendo, que no es la mayoría con la que fue elegida. O sea que esta es una carta que de momento le están dando las fuerzas que la apoyan, que no son las de su partido, que su partido al contrario es el que intenta inhabilitar, pero no lo ha conseguido porque no tienen mayorías. Esa mayoría de centroderecha que es con la que ella está gobernando y que no fue la que la eligió, digamos que la tienen ‘secuestrada’ porque ella tiene que hacer aquello que a ellos les interese, porque en el momento que no les interese tienen una excusa que puede ser esta investigación de la fiscalía, por tanto la situación, su situación es de precariedad y solamente se mantendrá mientras haga lo que quiera o lo que convenga a esa mayoría de centroderecha.

Ella se sostiene porque a la mayoría que la está apoyando le conviene que se mantenga para no ir a elecciones que serían necesarias, que en el caso de que ella fuera destituida y por lo tanto perderían escaños. No es el momento oportuno para ellos así que, mientras tanto, les conviene mantenerla.

¿Qué consecuencias podría conllevar para Boluarte si la investigación del RolexGate sigue adelante en caso de que deje de ser presidenta?

Es que todos los presidentes anteriores están enfrentados a procedimientos por corrupción o por otro tipo de delitos. Desde Alan García, que acabó suicidándose. Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra que también enfrentó la destitución. Pedro Castillo está investigado por muchas otras cuestiones y está en la cárcel. Todos los últimos siete presidentes enfrentan esa situación en Perú. O sea que no sería una situación inédita. Ahora lo que le interesa es mantenerse el máximo tiempo posible en el cargo, porque cuando pierda la inmunidad que le da su cargo estará sometida a los procesos.

¿Qué podemos esperar de la comparecencia de Boluarte de este viernes?

Después de que ha obtenido la aprobación del nuevo gabinete, yo creo que ella se siente de momento a salvo y probablemente usará un discurso parecido al que hizo en otras comparecencias anteriores. Es decir, que está siendo perseguida, que la acción es totalmente sobredimensionada y que es incluso inconstitucional y que ella dará estas explicaciones en el momento que sea oportuno.