Bolivia, que posee los mayores recursos de litio del mundo, busca industrializar este sector. A mediados de diciembre, el gobierno boliviano inauguró a bombo y platillo la primera planta de carbonato de litio del país. Pero las repercusiones económicas locales aún se hacen esperar.

Un reportaje de Nils Sabin, corresponsal de RFI en Bolivia

Tras años de retrasos y obras, por fin se ha inauguró la primera planta de carbonato de litio en en Bolivia, en el salar de Uyuni. Presidente, ministro, diputado, gobernador del departamento viajaron al salar para el acto para celebrar un día calificado de histórico.

"No se trata sólo de producir litio. Está claro que esta producción traerá muchos beneficios en términos de empleo, actividad económica e industria para la región de Potosí", afirma Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos y Energía.

Ningún empleo a nivel local

Sin embargo, desde el lanzamiento de la industria del litio hace quince años, se ha hecho muy poco para desarrollar el empleo local. En Río Grande, el pueblo más cercano a la planta, Basilio Marcas Flores, líder del sindicato local de agricultores pi de “que se dé prioridad a la formación de la población local. Porque ahora mismo no hay suficientes profesionales y vienen muchos extranjeros", afirma.

La falta de formación y de empleos locales es especialmente visible en Río Grande. Aquí llegan algunos camiones manchados de sal del salar, pero los rastros de la industria del litio son escasos. Y cuando se le pregunta al alcalde, Edgar Mamani, si hay muchos empleos locales vinculados a la planta, responde lo siguiente: "A escala de nuestra comunidad, no hay gran cosa", responde. “Pero gestionamos el servicio de transporte y eso ha creado un empleo”.

Edgar Mamani no pierde la esperanza y cree que las cosas cambiarán pronto: "Con el tamaño de la planta, no hay duda de que habrá repercusiones económicas: regalías y otros ingresos", afirma. Donny Alí, fundador y gerente del Hotel litio de Río Grande, no comparte en absoluto esta visión optimista.

El hotel fue creado en 2014, cuando se planeaba construir instalaciones industriales cerca de la ciudad. "Veía que hacía falta una especie de campamento para alojar a ingenieros y técnicos. De ahí surgió la idea de crear este hotel para alojar a la gente que venga por trabajo", explica.

Finalmente, la fábrica fue construida en el salar mismo. Los empleados se están alojado in situ e incluso en sus días libres no vienen a Río Grande, lamenta el gerente. "Ellos salen a abastecerse a Uyuni, evitando el salar. Evitan el camino de tierra, porque toma más tiempo. Así que realmente no hay desarrollo económico en Río Grande", constata. En resumen, la industria no ha generado casi ninguna actividad en el pueblo mismo.

Una cadena productiva inexistente

El año pasado, Bolivia batió su récord de exportación de litio: 600 toneladas por valor de 52 millones de dólares. Una gota en el océano comparado con su vecino Chile, que exportó litio por un valor de 7.700 millones de dólares. Con la inauguración de la planta, las ventas de litio deberían aumentar en 2024, pero por el momento Bolivia sigue estando muy lejos de ser el prometido El Dorado de este mineral.

Para Gonzalo Mondaca, investigador especializado en la extracción de litio, hablar de industrialización en Bolivia es incluso engañoso: "La planta que acaban de inaugurar produce la materia prima carbonato de litio a escala industrial, pero no crea productos derivados del litio. Por lo tanto, no se puede decir que hay una industrialización”, dice a RFI.

No obstante, desde la creación de la industria del litio en 2008, el gobierno ha mantenido su ambicioso plan de industrializar el sector y vender productos de alto valor añadido. Esto significa no sólo exportar materias primas, sino también producir componentes de baterías e incluso baterías bolivianas para dejar de depender del precio internacional de las materias primas.

Pero hasta ahora los proyectos de baterías no han superado la fase de investigación o de planta piloto.

"El paso de la experimentación piloto a la producción industrial de materiales catódicos o baterías requiere mucha inversión y especialistas, mucho más que para la producción de materias primas", continúa Gonzalo Mondaca.

Las inversiones necesarias aún no se han anunciado. La empresa estatal encargada del litio comunica muy poco, o sólo para celebrar a bombo y platillo tal o cual avance. Pero pasarán varios años más antes de que Bolivia entre en el mercado de las baterías.