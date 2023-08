El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, concedió una entrevista exclusiva a RFI, donde habla del acuerdo sobre los cereales del Mar Negro, del que Rusia se retiró el 17 de julio de 2023. Estados Unidos, que asumió la presidencia mensual del Consejo de Seguridad de la ONU el 1 de agosto, ha hecho de la lucha contra la inseguridad alimentaria, vinculada en particular a los conflictos, una prioridad. Entrevistado por Mikaël Ponge, el jefe de la diplomacia estadounidense se pronunció también en un perfecto francés de la situación en Níger, donde hay desplegados un millar de soldados estadounidenses.

RFI: La semana pasada, usted acusó a Rusia de "chantaje" en relación con el acuerdo sobre los cereales. Moscú ha puesto condiciones para su reactivación. ¿Está Estados Unidos dispuesto a negociar?

Antony Blinken: Tenemos que poner esto en contexto. Este acuerdo, que fue roto por los rusos, nunca debería haber sido necesario. Fue necesario porque Rusia decidió invadir Ucrania y procedió a bloquear el grano ucraniano, especialmente del puerto de Odesa. Turquía intervino con las Naciones Unidas, se llegó a un acuerdo y Ucrania pudo exportar más de 30 millones de toneladas de grano. Eso equivale en trigo a 18.000 millones de barras de pan. Esto tuvo un impacto extraordinario: dos tercios de las exportaciones de trigo se destinaron a países en desarrollo, e incluso países que no recibían ninguna ayuda pudieron beneficiarse del acuerdo.

Desde que Rusia rompió el acuerdo, los precios han subido entre un 10 y un 15%, y estamos viendo el impacto en los países que recibían directamente el grano ucraniano.

Pero, ¿qué concesiones está dispuesto a hacer Estados Unidos para que Moscú vuelva al acuerdo?

No es una cuestión de concesiones. Rusia dice que tiene problemas para exportar su propio grano, lo cual no es cierto. Las exportaciones rusas de grano en el último año superan con creces las que Rusia exportaba antes de la invasión de Ucrania. Si hay peticiones específicas, como las relativas a los bancos, hemos hecho todo lo posible para que se resuelvan estos puntos. Yo mismo he escrito a nuestros bancos para decirles que apoyamos la exportación de cereales rusos y que no hay nada que temer de las sanciones, que, por cierto, separan los cereales de las cuestiones de transporte y seguros. Hubo una propuesta de la ONU para resolver sus supuestos problemas, pero no hubo respuesta. Pues bien, la respuesta rusa fue el ataque al puerto de Odesa, el ataque a los cereales en Ucrania. Los rusos han destruido 220.000 toneladas de grano en la última semana. Esta es la respuesta de Moscú.

Moscú ha prometido entregar grano ruso gratis a seis países africanos para contrarrestar los efectos del fin de este acuerdo. ¿Cómo piensa responder Estados Unidos a la iniciativa de Moscú?

Seamos muy claros: Rusia expresó la idea de exportar 50.000 toneladas de cereales a seis países. Sin embargo, gracias al acuerdo roto por Rusia, se exportaron 20 millones de toneladas a países en desarrollo. Así que 50.000 toneladas propuestas por Rusia frente a 20 millones de toneladas exportadas gracias al acuerdo… no hay comparación. Lo que Rusia propone es una gota en el océano. No aborda el problema, no cambiará nada respecto a la subida de precios, y no cambiará el hecho de que millones de toneladas de cereales no están llegando a quienes los necesitan.

¿Se plantea Estados Unidos recurrir a sus propias reservas para ayudar a los países que ya no pueden abastecerse de cereales?

Eso es lo que estamos haciendo, y desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, hemos entregado más de 14.000 millones de dólares en ayuda adicional para la seguridad alimentaria en todo el mundo, especialmente a países africanos. Estuve en las Naciones Unidas la semana pasada, donde anuncié 350 millones de dólares en ayuda adicional para once países africanos y Haití. Así que estamos haciendo todo lo posible. Apoyamos el 50% del presupuesto del Programa Mundial de Alimentos. Rusia contribuye con menos del 1%. Así que todo esto pone en contexto lo que estamos haciendo para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo, incluso en situaciones de emergencia, pero también para la inversión, para que estos países puedan tener una capacidad productiva a largo plazo para sí mismos.

También debe saber que la semana pasada, en la ONU, 91 países firmaron una declaración para garantizar que los cereales y los alimentos no se utilicen como armas de guerra. Desgraciadamente, esto es lo que Rusia está haciendo en Ucrania.

En cuanto al golpe de Estado en Níger, Secretario de Estado, ¿qué papel está desempeñando actualmente Estados Unidos? ¿Participa en los esfuerzos de negociación?

Respaldamos los esfuerzos de la CEDEAO en África para restablecer el orden constitucional en Níger, por lo que estamos trabajando diplomáticamente para apoyar sus esfuerzos. Mantengo contactos regulares con líderes africanos, con la propia CEDEAO y también con nuestros socios europeos, entre ellos Francia. Lo que estamos viendo en Níger es angustioso y no ofrece nada al país y al pueblo de Níger. Al contrario, esta ruptura del orden constitucional nos coloca a nosotros y a otros países en una posición en la que tenemos que poner fin a nuestro apoyo a Níger, que no ayudará en nada al pueblo nigerino.

¿Diplomacia en lugar de intervención militar?

No cabe duda de que la diplomacia es el medio preferible para resolver esta situación. Ese es el enfoque de la CEDEAO, ese es nuestro enfoque y apoyamos los esfuerzos de la CEDEAO para restablecer el orden constitucional.

¿Se retirarán del país los cerca de mil soldados estadounidenses que se encuentran en Níger?

No puedo hacer comentarios sobre el futuro. Lo principal es la vuelta al orden constitucional, y en eso estamos trabajando. El resto, ya veremos.