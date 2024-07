Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/07/2024 · 05:29 AM

Tanto el presidente demócrata Joe Biden como su adversario republicano en la elección presidencial estadounidense llamaron a la unidad un día después del intento de asesinato contra Trump, quien salió ileso de los disparos.



Biden y Trump hicieron un llamado este domingo 14 de julio a los estadounidenses a unirse, tras el intento de asesinato que tuvo como blanco al ex-presidente republicano, un giro inesperado en una campaña presidencial bastante agitada.

"Debemos unirnos como nación", declaró el presidente Biden, quien dijo que había sostenido una "breve pero buena conversación con Donald". El presidente demócrata, candidato a la reelección, indicó haber ordenado una “investigación independiente” sobre las circunstancias que rodearon el intento de asesinato en contra de su rival.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Biden llamó el domingo a "calmar los ánimos" tras el intento de asesinato contra Trump, afirmando que la política no es un "campo de batalla de vida o muerte". "Estamos todos enfrentando un periodo de prueba con la cercanía de las elecciones. Cuanto más altos sean los riesgos, más ardientes serán las pasiones", añadió el presidente estadounidense. "Por fuertes que sean nuestras convicciones, nunca deben derivar en violencia. […] Llegó la hora de calmarse", dijo.

"No hay lugar en América para este tipo de violencia, ni para ninguna otra violencia. Un intento de asesinato va en contra de todo lo que defendemos como nación. [La violencia] no es América y no podemos permitir que esto ocurra", escribió Biden en la red social X.

"Trump mostró sus moretones en las manos, causados por la caída tras el empujón del servicio secreto", nos dice nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. "Vendado del oído derecho, no permitió que se le tomaran fotos de su herida ni de la recuperación", agrega Vázquez.

Trump, superhombre

Tras salir sano y salvo del intento de asesinato, los partidarios de Trump lo ven como un superhombre. "Trump sale glorificado, incluso divinizado, por sus seguidores", relata nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Thomson. "Los republicanos quieren creer en una intervención providencial para proteger a Donald Trump de las balas del tirador, una manera de mostrar que Dios estaría en su bando", apunta.

Un argumento que, por supuesto, resuena entre los cristianos evangélicos, base del electorado de Donald Trump, más galvanizada que nunca esta mañana. Trump también juega la carta religiosa y no duda en decir que una intervención divina lo salvó.

"Solo Dios impidió que ocurriera lo impensable", escribió Donald Trump en su comunicado publicado hace unas horas en su red Truth Social. "En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos", añadió el ex-presidente.

Donald Trump llegó este domingo por la noche a Milwaukee, donde se llevará a cabo la convención republicana a partir del lunes 15 de julio. Allí será oficialmente investido candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.