06/02/2024 · 08:28 AM

Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 parecieron estar marcados por la apertura y la unidad después de un largo periodo de controversias y conflictos: los cambios políticos en todo el mundo a finales de los años 1980 y principios de los años 1990 permitieron que los Juegos Olímpicos se celebraran sin boicot por primera vez desde 1972. ¿Cómo fueron los Juegos Olímpicos, que coincidieron con la unificación de la RDA y la RFA y la desaparición de la URSS y Yugoslavia? Este es el octavo de una serie de artículos sobre Juegos Olímpicos y geopolítica, que RFI publicará hasta los Juegos de París 2024.

Por Anne Morzine, de la redacción de RFI en ruso

Armando Calvo se incorporó al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1987, primero como director general de Tecnología e Infraestructuras, luego como director general de Operaciones y, durante los Juegos, como director general de la Villa Olímpica. Antes de unirse al equipo olímpico, trabajó para Sony en España. No se trataba de una carrera atípica: según él, nadie en el Comité Organizador de Barcelona 1992 tenía experiencia en la organización de grandes eventos deportivos.

“Nadie tenía esa experiencia”

“El principal reto era que nadie en el Comité Organizador tenía experiencia en la organización de un evento tan importante. Hablamos con personas que habían trabajado en otros comités organizadores, incluso viví en Seúl durante tres meses en vísperas de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 para seguir los preparativos. Pero nadie en nuestro comité organizador tenía esa experiencia”, explica.

“Los Juegos Olímpicos son un evento que se planifica y prepara con antelación, que se desarrolla de forma muy descentralizada. También es un reto, porque tienes que entender que una vez que envías a tu equipo al campo, todo lo que has planeado y previsto sucede de forma caótica. Por lo tanto, es importante confiar en su equipo y darle la libertad de tomar decisiones sobre el terreno. Cuando pasa algo, por ejemplo, en el estadio, no tienes tiempo de consultar a tus superiores: el problema hay que resolverlo en unos minutos, en unos segundos. Así que tienes que elegir a tu equipo con cuidado”, subraya.

La inauguración de la competición deportiva tuvo lugar el 25 de julio de 1992. El escenario de la ceremonia se basó en los mitos y leyendas de las hazañas de Hércules, considerado el fundador de Barcelona.

Freddie Mercury y Monserrat Caballé estaban programados para interpretar "Barcelona" en la Ceremonia de Apertura, pero debido a la muerte de Mercury ocho meses antes de los Juegos, difundieron una grabación del dúo este 25 de julio. En el acto inaugural otro dúo -Sarah Brightman y José Carreras- interpretó en directo "Amigos Para Siempre" de Andrew Lloyd Webber y Don Black, otra canción emblemática de Barcelona 1992.

La mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona fue un cachorro llamado Cobi, un perro pastor catalán, cuyo nombre se inspiró en el acrónimo COOB’92 – Comité Organizador de Barcelona 1992. Cobi fue diseñado por el diseñador valenciano Javier Mariscal. En cuanto al emblema oficial de los Juegos, estaba representado por la figura abstracta de un hombre saltando por encima de una barrera formada por cinco anillos olímpicos. Fue diseñado por el artista barcelonés Josep Maria Trias.

Como todos los Juegos Olímpicos, la edición de Barcelona no escapó a la influencia del contexto geopolítico y diplomático. El historiador deportivo Thierry Terre explica que entre 1989 y los Juegos Olímpicos de 1992, la historia experimentó una aceleración impresionante: cayó el Muro de Berlín, el régimen comunista llegó a su fin en Europa del Este, tuvo lugar un activo proceso geopolítico en los Balcanes, se formaron nuevas naciones independientes y se unieron adversarios recientes.

"En aquella época, los Juegos Olímpicos se celebraban en Barcelona, es decir, en un país que no atravesaba graves dificultades geopolíticas, pero el mundo que lo rodeaba estaba en llamas, reconstruyéndose", dice el historiador.

Las nuevas naciones

En Barcelona, Alemania jugó con un solo equipo por primera vez desde su reunificación. Armando Calvo relata que, en la preparación de los Juegos Olímpicos, la unificación de la Alemania comunista y capitalista no creó ninguna dificultad particular.

“Recuerdo que tuvimos reuniones con diferentes comités olímpicos nacionales. En ese momento, me reuní con representantes del CON [Comité Olímpico Nacional] de la República Federal de Alemania y del CON de la RDA. Pero al final, todo salió lo mejor posible: en un momento dado, simplemente nos informaron de la fusión, y no supuso ningún problema organizativo”, indica.

El mayor reto, según Calvo, fue la aparición de nuevos países en el mapa olímpico tras el colapso de la URSS y la guerra de los Balcanes: “En los Balcanes se libraba una guerra y Yugoslavia había dejado de existir. Para nosotros, esto significó la pérdida de todos nuestros contactos habituales, ya que estábamos trabajando con el Comité Olímpico Nacional Yugoslavo. Y aparecieron los CON de Croacia, Eslovenia, y Bosnia y Herzegovina”.

Según el historiador Thierry Terre, para las naciones recién independizadas, la existencia de su propio comité olímpico y la participación en los Juegos Olímpicos eran signos de reconocimiento a nivel internacional. En este sentido, el Comité Olímpico Internacional (COI) jugó casi el papel de hacedor de reyes: el registro del Comité Olímpico Nacional de un nuevo país a menudo precedió a su legitimación a nivel de las Naciones Unidas.

Por primera vez, Bosnia y Herzegovina, y Croacia y Eslovenia estuvieron representados en los Juegos Olímpicos de 1992 como naciones independientes. "Imagínese: en ese momento, al comienzo de los Juegos Olímpicos, no teníamos un himno nacional para Croacia o Bosnia y Herzegovina. Hemos pedido a estos países que nos proporcionen una bandera y un himno. Sólo teníamos la bandera y el himno de Yugoslavia", recuerda Armando Calvo.

Además, Barcelona 1992 fue la primera edición de los Juegos Olímpicos en la que Estonia, Lituania y Letonia participaron como naciones independientes con sus propias selecciones nacionales tras la desaparición de la URSS. A diferencia de las otras repúblicas postsoviéticas, las naciones bálticas lograron solicitar el registro de sus comités olímpicos nacionales a tiempo, y su membresía, que había sido interrumpida en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fue restablecida. Como resultado, equipos individuales y delegaciones de cada uno de los tres países viajaron a Barcelona.

Atletas neutrales

Serbia, por su parte, pudo enviar su delegación a los Juegos Olímpicos con la condición de que los atletas compitieran de acuerdo con la neutralidad olímpica. Según Armando Calvo, los organizadores temían que la guerra en los Balcanes creara conflictos entre las delegaciones.

Se había preparado un lugar especial en la Villa Olímpica para los atletas serbios, pero las interacciones entre las selecciones nacionales de la antigua Yugoslavia no fueron un problema: “En la Villa Olímpica, durante la competición -y puedo decirlo con certeza- no hubo problemas. Yo mismo fui testigo de la interacción entre los atletas serbios y croatas, vi cómo, en la cantina de la Villa Olímpica, los serbios y los croatas se sentaban uno al lado del otro, en la misma mesa, y no surgía ningún problema”, detalla Calvo.

Los atletas serbios, en cambio, no tuvieron su propia bandera ni su propio himno en los Juegos de Barcelona. “Desde el punto de vista deportivo, recuerdo que la selección yugoslava de baloncesto fue seleccionada para el torneo olímpico, pero como Yugoslavia desapareció, la Federación Internacional tuvo que encontrar un sustituto para la selección yugoslava, que también ya no existía. Los serbios compitieron en los Juegos Olímpicos de 1992 como atletas olímpicos independientes, lo que significa que compitieron sólo en deportes individuales y no en deportes de equipo. Y cuando entraban al estadio o ganaban medallas, usábamos la bandera y el himno del Movimiento Olímpico”, precisa Calvo.

Además, durante la guerra de los Balcanes, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona y los habitantes de la ciudad proporcionaron ayuda humanitaria a la población de la otra ciudad olímpica: Sarajevo, sede de los Juegos de Invierno de 1984.

El Equipo Unificado

En 1991, la URSS colapsó. No todos los nuevos Estados independientes de su territorio han tenido tiempo de solicitar el registro de sus propios comités olímpicos. Por esta razón, el COI tomó una decisión excepcional: permitir que los países compitieran como un equipo unificado de la ex URSS. La reunión estuvo integrada por representantes de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. En los protocolos oficiales de las competiciones, el equipo se llamaba "EUN", abreviatura de Equipo Unificado. La bandera olímpica se izó por las victorias de los miembros de la EUN en las pruebas por equipos y la bandera nacional del país de origen de los atletas se izó cuando ganaron las pruebas individuales.

“En la ceremonia de apertura, cada equipo [del Equipo Unificado] marchó con su propia bandera, pero adelante había una bandera común: la bandera olímpica. En la Villa Olímpica, cada vez que llegaba una nueva delegación, celebrábamos una recepción oficial para dar la bienvenida a los recién llegados, dar un breve discurso, izar la bandera del país y escuchar su himno nacional. En el caso de la ex URSS, dimos la bienvenida a una delegación compuesta por 12 grupos, cada uno representando a una ex república, cada uno con su propia bandera. En honor a esta delegación, izamos la bandera del Movimiento Olímpico al son del himno olímpico”, detalla Armando Calvo.

El legado olímpico

"Pusimos a Barcelona en el mapa mundial", dice Armando Calvo, comentando el legado que dejaron los Juegos Olímpicos de 1992. De hecho, los Juegos de Verano de Barcelona se citan a menudo como un ejemplo positivo de la influencia olímpica en una ciudad anfitriona. Para los Juegos, la ciudad se propuso modernizar y renovar barrios enteros.

El ejemplo más llamativo de transformación urbana olímpica es la zona portuaria de Barcelona. Se decidió construir la Villa Olímpica cerca de la costa; los nuevos barrios de la Villa Olímpica, Poblenou y Fórum, han creado de facto una nueva imagen de Barcelona como ciudad costera. Se han filtrado las aguas del antiguo puerto industrial y se han creado nuevas playas y áreas recreativas.

Como resultado, esta zona se ha convertido en una bulliciosa zona residencial y una importante atracción turística. Los barcos turísticos están amarrados en el muelle construido para los Juegos Olímpicos. Armando Calvo asegura que, desde los Juegos Olímpicos, el flujo de turistas a Barcelona ha aumentado considerablemente, pero destaca especialmente la importancia del turismo marítimo con la aparición de cruceros en el puerto de Barcelona.

Para el propio Calvo, el principal motivo de orgullo de su participación en la organización y ejecución de los Juegos Olímpicos de 1992 es la oportunidad de hacer algo bueno por la comunidad: “Me uní al Comité Organizador después de trabajar en una empresa privada y, después de los Juegos Olímpicos, regresé al sector privado. Estoy orgulloso de haber podido trabajar para la ciudad. Nunca pensé que en mi carrera profesional tendría la oportunidad de trabajar para la gente. Y en el Comité Organizador tuve la oportunidad de crear algo para la gente, para los habitantes de Barcelona. Estoy muy orgulloso de eso”, concluye.

