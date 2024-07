Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/07/2024

De la primera vuelta de las elecciones legislativas del domingo 30 de junio, celebrada en un tiempo récord, pero con una alta participación, se pueden extraer muchas enseñanzas. He aquí algunas de ellas, desde el ascenso de la Agrupación Nacional (RN) hasta el nivel de cualificación de los votantes del Nuevo Frente Popular.

La participación, gran vencedora entre los jóvenes

Aumento de la participación a las 12h00, 59,39% a las 17h00, con una proyección casi récord para el final del día: antes de que se conocieran los resultados definitivos durante la noche, la participación era la gran protagonista de esta primera vuelta de las elecciones legislativas. Era incluso un tema importante, en la medida en que cada bando esperaba absorber algunos votos de una reserva difícil de sondear. El resultado fue una participación del 66,71%, la más alta desde la disolución de la asamblea en 1997, después de una campaña exprés y una removilización tras las elecciones europeas, poco concurridas, y en un momento (30 de junio) en que los primeros se fueron de vacaciones.

"Los abstencionistas no se encuentran sólo entre los jóvenes, este aumento de la participación puede es transversal a todos los grupos sociales", explica Jessica Sainty, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón y socióloga del comportamiento electoral. Esto se manifestó en casi todo el espectro político, debido a un contexto con múltiples factores de movilización. "Estas elecciones presentan un aspecto muy poco habitual. Desde 2002, las elecciones legislativas venían justo después de las presidenciales y se habían convertido en elecciones rutinarias, celebradas para ratificar al nuevo presidente, casi las menos interesantes de la vida política francesa", subraya Sainty.

Por tanto, el contraste en la participación podría ser tanto mayor cuanto que Emmanuel Macron no era una opción de convicción para muchos electores, que no habrían querido acudir de nuevo a los colegios electorales para dar la mayoría a un presidente que no les convencía (47,51% de participación en 2022 en la primera vuelta). “También hemos tenido dos grandes movimientos sociales recientemente", recuerda la conferenciante. “El de las pensiones el año pasado y el de los agricultores este año. Hubo mucho apoyo de la población, lo que puede animar a volver a las urnas a personas que se habían mantenido alejadas de ellas. También es probable que parte del electorado de izquierda estuviera preocupado porque gobernara Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés). Y del mismo modo, para los lectores de extrema derecha, una esperanza de Gobierno".

El RN progresa en todos los grupos de edad y socio-profesionales

¿Progresa electoralmente la Agrupación Nacional (RN) de forma generalizada en Francia? "Sí", responde Mathieu Doiret, Director de Investigación del instituto de sondeos Ipsos, autor de los resultados y estimaciones. Mientras que el voto al Frente Nacional/RN está históricamente anclado entre los hombres de 30 a 50 años, la primera vuelta de las legislativas del domingo mostró un claro aumento entre los grupos de edad que aún le eran algo reacios.

Entre los más jóvenes, "es una tendencia de fondo", explica Mathieu Doiret. “Simplemente revela la falta de homogeneidad entre los jóvenes. Hay una gran diferencia en cuanto a cualificaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que entre ellos está ligado al punto en el que se encuentran en sus estudios, si los han terminado o no, ya que el voto RN es menor entre los estudiantes". Un voto RN entre los jóvenes, pero no cualquier joven. Aunque la extrema derecha, encarnada por Jordan Bardella, ha ganado 15 puntos entre los votantes muy jóvenes desde 2022, es importante tener en cuenta que, entre los jóvenes de 18 a 24 años, RN es el partido más popular. El Nuevo Frente Popular obtuvo casi la mitad de los votos en todo el país.

En comparación con 2022, el partido de Marine Le Pen ha disparado notablemente sus resultados entre los votantes de más edad. Sube 22 puntos porcentuales entre las personas de 60 a 69 años y 17 entre los mayores de 70 años. Un movimiento que ha sido gradual "entre las personas de más edad y los jubilados", señala Mathieu Doiret. “Aunque estas personas son las que siguen votando más a Juntos (la coalición de Emmanuel Macron). Una progresión que ha quitado todo el espacio a la derecha tradicional". Los Republicanos obtienen un 11% y un 14% entre los mismos grupos de edad.

Entre los jubilados, Agrupación Nacional ha progresado considerablemente. Pero si nos fijamos en las categorías socio-profesionales, no son las subidas más espectaculares las que destacan a la hora de analizar las puntuaciones de los ex-Frente Nacional. Más bien fue entre los directivos y las profesiones intermedias. Se trata de electorados que, en general, han resistido hasta ahora los cantos de sirena de Le Pen. Entre estas categorías figuran "profesores, enfermeros, trabajadores sociales… algunos de los cuales pasaron de un lado a otro sin transición", explica Mathieu Doiret. “Concretamente por los problemas de seguridad o inmigración que encuentran en su trabajo. Lo sabemos porque fueron los sindicatos quienes nos lo hicieron saber", advierte.

El electorado con estudios superiores y pudiente sigue en la izquierda

"Lo fascinante de la izquierda es hasta qué punto el electorado del Nuevo Frente Popular (NPF) tiende a ser acomodado y a tener un buen nivel educativo", señala el encuestador. El resultado es sorprendente: a medida que el voto se desplaza hacia la izquierda, aumenta el nivel de educación. Esta constatación es coherente con el análisis del voto entre los más jóvenes, entre los cuales sólo algunas categorías se aventuraron a votar a la extrema derecha.

En términos de riqueza, los resultados son muy parecidos, confirmando que los votantes más acomodados y los que tienen más estudios eligieron al NFP. ¿Es una victoria? “Sí y no, porque esto no es necesariamente nuevo", señala Mathieu Doiret. “Después de 2017, estas personas habían votado mucho al centro macronista y, desde las elecciones europeas, han vuelto a la izquierda. Es un poco lo que era el electorado de François Hollande en 2012″. No exactamente proletario, pues. "Lo que está menos marcado que antes es la diferencia entre el sector privado y el público, que ahora es menos importante que antes", concluye.

Otro bastión inviolable para la izquierda son las grandes ciudades y los barrios populares, como el oeste de París y sus suburbios. Mientras que la RN ha progresado en estas zonas, la izquierda no: "En realidad, el voto de extrema derecha en las grandes ciudades es el voto de derecha que antes iba a Los Republicanos (conservadores)", analiza Mathieu Doiret.

Juntos y Los Republicanos, ¿sin convicción?

Jessica Sainty insiste en que "para votar RN, hay que adherir a las ideas y no sólo posicionarse en rebeldía frente a la vida política". Contrariamente a lo que podría sugerir esta idea repetida de "nunca lo hemos intentado con ellos", los electores que quieren dar la mayoría a Jordan Bardella están ideológicamente convencidos de que el partido al que votan corresponde a sus convicciones.

A la pregunta "¿Tiene intención de votar a este candidato principalmente para ayudarle a él y a su coalición a ganar, o principalmente para bloquear a otros candidatos y sus coaliciones?", el 74% de los votantes de RN eligieron la primera opción. Esto está lejos de ser un voto de despecho, a falta de haber intentado otra cosa. A diferencia de los votos emitidos a favor de Los Republicanos y Juntos.

“Vamos a encontrar en los votos de la gente que vota a RN una visión autoritaria y racista de la sociedad", explica Jessica Sainty. “Todo el debate sobre las personas con doble nacionalidad y su supuesta deslealtad a Francia está en el centro de lo que pretende RN. Votar a favor es un voto de apoyo".

En la próxima segunda vuelta del domingo 7 de julio, con más de 300 posibles triangulares (balotajes en los que entra un tercer partido si superó el 12,5% del padrón en la primera vuelta), habrá mucho en juego en términos de convicción y bloqueo. Queda por ver qué corriente decidirán parar los "bloqueadores", si es que deciden hacerlo.