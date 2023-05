Asalto al Capitolio: cuatro activistas de extrema derecha condenados por sedición

En Estados Unidos, cuatro miembros de la milicia de extrema derecha Proud Boys han sido condenados por sedición, un cargo poco frecuente, por su papel en el asalto al Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021. Con nuestro corresponsal en Miami, David ThomsonCuatro miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, implicados en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, fueron condenados el jueves por "sedición", un cargo extremadamente raro castigado con hasta 20 años de cárcel. Su ex líder, Enrique Tarrio, se encuentra entre los cuatro condenados. La sentencia se dictará más adelante.Cinco miembros del grupo fueron juzgados en el tribunal de Washington, pero el jurado no llegó a un acuerdo sobre el cargo de "sedición" para el quinto acusado. Los cinco también fueron declarados culpables de obstruir el trabajo del Congreso y destruir propiedad pública, entre otros cargos."Raro y grave"Fue uno de los juicios más emblemáticos del 6 de enero contra una de las milicias trumpistas más conocidas de Estados Unidos. Cuando se anunció el veredicto, Enrique Tarrio permaneció impasible.No estuvo presente el día del ataque al Capitolio, había sido detenido por otro caso, pero el día anterior, en un aparcamiento de Washington, se había reunido con el líder de otra milicia de extrema derecha, los Oath Keepers, para preparar la manifestación. Fue esta reunión la que les valió una condena por sedición, un cargo extremadamente raro utilizado contra los rebeldes confederados durante la Guerra Civil.La acusación de sedición es muy grave, explica a RFI Steven Ekovich, profesor de la Universidad Americana de París: "Sedición es querer hacer caer al Gobierno estadounidense. Es raro y es grave. Para que la justicia llegue a tal veredicto, necesita un caso sólido. El Departamento de Justicia fue muy cuidadoso, tenían las pruebas, porque obviamente hay una coloración política, por lo que tiene que ser realmente sólido para demostrar que esto no es una respuesta política, que esto es realmente criminal. Para el estadounidense medio, el verdadero patriota que quiere proteger la integridad del Gobierno y del Estado estadounidenses, ésta es una buena noticia, y sólo puede reforzar la autoridad y el prestigio de Joe Biden", afirma."Nuestro trabajo continuará"Pero, según el investigador, esto complica las cosas para Donald Trump, "porque eran ellos los que sentían que actuaban por orden del presidente. Ya puedo ver los anuncios políticos atacando a Donald Trump, que pondrán junto a las confesiones de estas personas algunas palabras insensatas de Donald Trump, que también tocan el tema de la sedición. Es una mina de oro para los estrategas políticos".Además de Enrique Tarrio, otros miembros de los Proud Boys fueron condenados. Estaban en primera línea durante la invasión del templo de la democracia estadounidense. Cuatro de los cinco presentes en el banquillo están también condenados por conspiración para impedir la certificación de las elecciones y se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel.El ministro de Justicia celebró inmediatamente las condenas. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano", dijo Merrick Garland, "para defender la democracia, y nuestro trabajo continuará", mientras un fiscal especial sigue investigando el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio.