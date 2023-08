Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/08/2023 · 09:28 AM

El ultraliberal Javier Milei se adjudicó el 31% de los votos en las elecciones primarias argentinas, por delante de la coalición de derecha y de la alianza oficialista. Un resultado sorpresivo que el historiador italiano especialista de Argentina Loris Zanatta interpreta como un voto de hartazgo en contra de la ‘Argentina tradicional’.

Loris Zanatta, historiador y profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Bolonia en Italia, analiza para RFI el resultado de las elecciones primarias desde domingo 13 de julio en Argentina, en las que los partidos definieron a sus candidatos de cara a los comicios presidenciales de octubre.

RFI: El candidato Javier Milei obtuvo un sorpresivo 31% de los votos en las primarias argentinas. ¿Cómo explicarlo?

Loris Zanatta: Se puede decir que por un lado hay un voto de bronca, una actitud antipolítica que recuerda fuertemente la crisis del 2001. Pero sería superficial reducirlo a esto. Especialmente porque los jóvenes que son gran parte del electorado y que votan Milei en masa están manifestando un hartazgo en contra de la Argentina tradicional que está basada en un consenso panperonista. Por lo tanto, la propuesta de radical liberalización económica de Javier Milei tiene un determinado consenso que va creciendo.

RFI: ¿Cómo definir a Javier Milei en el mapa ideológico? Libertario, populista y ultraliberal son algunos de los calificativos más comunes que circulan para definirlo…

Loris Zanatta: Es complicado definirlo políticamente. Pero eso no pasa simplemente con Milei, sino con todo el mundo. Hoy es muy difícil clasificar los fenómenos políticos, especialmente si los encaramos desde nuestras categorías tradicionales de derecha a izquierda.

Milei es de derecha si queremos utilizar esas antiguas calificaciones, si lo tratamos en términos de valores morales. Es un hombre que creó una coalición en realidad muy poco libertaria porque se aproxima mucho a un moralismo típico de la derecha de Estados Unidos con Trump o de Brasil con Bolsonaro: antiaborto, bastante homofóbico, etcétera.

Al mismo tiempo, a diferencia de la derecha antigua, Milei no encarna una derecha estatista, proteccionista, una derecha nacionalista. Estos son rasgos que en la Argentina pertenecen a la izquierda peronista que acaba de ser derrotada de manera estruendosa.

Milei tiene un programa de liberalización económica muy radical que, en el marco de un país como Argentina, donde la tradición estadista y proteccionista del peronismo ha sido dominante, diría que es un programa casi revolucionario.

Repito, encararlo en términos tradicionales es muy difícil, y entiendo que los periodistas quieran ponerles nombre a las cosas, pero a veces esto simplifica más de lo necesario.

RFI: ¿Implican estos resultados una recomposición de la vida política argentina?

Loris Zanatta: Es temprano para decirlo. Estamos frente a unas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), elecciones que sirven para definir los candidatos. El resultado del domingo no necesariamente se va a reflejar en octubre y los dos primeros clasificados podrían ir a balotaje. Más allá del triunfo de Milei, estamos frente a una tripartición política que cada uno tiene aproximadamente un tercio del electorado.

Lo que si podemos esperar es que Juntos por el Cambio (coalición de derecha: nota del editor) intentará un acercamiento al electorado de Milei, con un discurso de mayor apertura hacia un cambio de modelo económico en un sentido liberalizador, viendo que tiene un amplio consenso popular.

Y del otro lado, el peronismo, derrotado de forma tremenda, reducido a menos del 30% el partido que siempre pretendió encarnar al pueblo en Argentina, jugará el discurso del peligro de la radicalización, de la ultraderecha que podría someter el país al imperio internacional, la propaganda de siempre. Es lo que puede imaginar. Pero el voto de octubre no necesariamente reflejará la relación de fuerzas de las PASO.

RFI: ¿Qué tan debilitado queda el peronismo con este resultado?

Loris Zanatta: El peronismo que nació y sigue percibiéndose como el partido del pueblo, de la patria, la religión de la nación, como el movimiento nacional. Cuando un movimiento que se pretende así, representa menos de la tercera parte del electorado, todo este castillo ideológico se viene abajo.

Sería fuerte la tentación de decir que estamos frente al declive definitivo de un fenómeno histórico que sobrevivió más de la cuenta porque las sociedades contemporáneas son demasiado plurales para que puedan afirmarse partidos de este tipo. Pero con el peronismo que es camaleón, que tiene enormes capacidades de modificar su rumbo a lo largo de la historia, el historiador dice 'prudencia'. Esperemos a ver cómo reacciona a esta derrota.

Por otra parte, desde la crisis del 2001, el peronismo ha gobernado 18 de 22 años. O sea, casi siempre ha gobernado y todos los indicadores socioeconómicos son terriblemente peores de lo que eran en su momento, y eso se paga en las urnas.

RFI: Precisamente, ¿qué tanto ha contado el contexto económico con esta inflación del 115% interanual?

Loris Zanatta: Claro que ha contado enormemente. Argentina es un caso casi único de decadencia económica en el mundo. Yo no conozco otro caso parecido de un país que era próspero y que tiene la posibilidad de ser próspero con capital humano y recursos naturales que haya decaído tanto.

Claro que las causas son complejas. Pero el peronismo representa una especie de hegemonía de tipo cultural e ideológico que, medido con los resultados, ha llegado al final, no funciona.

Un país que tiene más del 100% de inflación, que está sin reservas en el Banco Nacional, que no recibe inversiones, que no exporta, que tiene una imposición fiscal enorme sobre los sectores productivos y a pesar de esto 50% de pobres, no es viable.