22/01/2024 · 09:49 AM

La fiscalía de París archivo una de las denuncias de agresion sexual contra Gérard Depardieu. El actor francés, sin embargo, enfrenta aún varias acusaciones de violaciones y agresión sexual.

La justicia francesa archivó a finales de diciembre una denuncia de la actriz Hélène Darras contra el intérprete Gérard Depardieu por agresión sexual durante un rodaje en 2007, al haber prescrito los hechos, indicó este lunes la fiscalía de París.

Darras presentó la denuncia el 10 de septiembre y el ministerio público precisó entonces que la estudiaría para ver qué recorrido darle, aunque los hechos estaban prescritos.

La intérprete explicó al programa de investigación "Complément d’enquête" de la cadena France 2 que Depardieu la había manoseado cuando tenía 26 años y actuaba como figurante en el filme "Disco", de Fabien Onteniente.

"Me puso su mano en las caderas, en las nalgas" y "me dijo claramente: ¿Quieres venir a mi camerino?", explicó la actriz, quien aseguró que "nada cambió" pese a que le dijo "no" y siguió manoseándola.

Antes de esta denuncia, la justicia sí imputó al gigante del cine francés en diciembre de 2020 por agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor.

Y la periodista y escritora española Ruth Baza anunció en diciembre que presentó una denuncia contra el actor de 75 años por violación, por unos hechos ocurridos presuntamente en París en 1995.

El caso Depardieu resquebrajó al mundo cultural francés, entre los que creen que llegó el momento de destapar los abusos y quienes insisten en que hay que dejar a la justicia.

Además de las denuncias, el reportaje de "Complément d’enquête" generó revuelo por los comentarios obscenos de Depardieu sobre una niña de 10 años en Corea del Norte que montaba a caballo.

Tras la difusión del programa, el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció que el actor era objeto de una "cacería humana", y ofreció su apoyo a un "inmenso actor" que hacía que Francia se sintiera "orgullosa".