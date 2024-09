Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/09/2024 · 08:08 AM

El internacional francés Antoine Griezmann se retira oficialmente de Les Bleus. Campeón del mundo con la selección en 2018, ha anunciado este lunes 30 de septiembre su retirada del fútbol internacional.

"Hoy, con profunda emoción, anuncio mi retirada como jugador de la selección francesa", afirma en un video en su cuenta oficial X .

"Después de 10 años increíbles, marcados por retos, éxitos y momentos inolvidables, es hora de que pase página y deje paso a la nueva generación. Llevar esta camiseta ha sido un honor y un privilegio", ha dicho el ya ex jugador de la selección francesa en un video con emotivos momentos pasados con el combinado de Francia y una bandera tricolor.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría a los amantes del fútbol. El centrocampista francés, Antoine Griezmann, anunció este lunes 30 de septiembre su retirada internacional a los 33 años.

Pocos podían imaginar un anuncio así por parte del vice capitán de Les Bleus el día después de empatar 1-1 en el derbi contra el Real Madrid con su club, el Atlético de Madrid.

Los seguidores de la selección francesa habían imaginado más bien ver a Antoine Griezmann con la camiseta de los Bleus hasta al menos el Mundial de 2026, pero el campeón del mundo en 2018 ha decidido parar tras 137 partidos y 44 goles.

El anuncio ha pillado por sorpresa a los franceses ya que no ha ha habido rumores de su retirada. Incluso en alguna entrevista ha dejado entrever sus ganas de participar en el Mundial en 2026.

Duro revés para el seleccionador Didier Deschamps que había contado con el talento de este jugador durante los últimos años como una pieza clave en el juego de los franceses.

Algunos medios franceses apuntan al seleccionador francés, con el que siempre ha mantenido muy buena relación, como la causa de la retirada de Griezmann.

“Ya sea porque Kylian Mbappé recibió el brazalete tras la retirada de Hugo Lloris o porque se quedó en el banquillo en la última Eurocopa”, escribe sports.fr.

A pesar de estas acusaciones, Deschamps ha tenido palabras elogiosas para ‘Grizou’. “Tras una larga y cuidadosa reflexión, Antoine ha decidido poner fin a su magnífica carrera internacional. Lo hemos hablado largo y tendido recientemente”, dijo Deschamps, que debe anunciar este jueves la composición de los Bleus para la Euro.

“Desde que debutó con la selección francesa hace diez años, él y yo hemos disfrutado de una relación de confianza y franqueza. Nunca es fácil decir adiós a la selección francesa. Sobre todo, cuando la has representado tan bien, la has encarnado tan bien. Hace falta valor, lucidez y honradez, y a Antoine, en su análisis, no le ha faltado nada de eso. Todo es mérito suyo”, ha agregado. (con AFP)