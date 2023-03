Amnistía Internacional denuncia torturas contra menores encarcelados en Irán

Seis meses después de la muerte de Mahsa Amini, el ciclo de protestas y represión continúa en Irán, con revelaciones cada vez más sórdidas. Según Amnistía Internacional, numerosos menores son víctimas de desenfrenada violencia durante su detención. Por Anne BernasLos escalofriantes testimonios de los presos en las cárceles iraníes son conocidos por todos, y más aún desde el 16 de septiembre de 2022. Seis meses después del inicio del levantamiento popular, Amnistía Internacional revela que algunos detenidos tienen hoy tan sólo 12 años. Chicos y chicas, niños que tuvieron la desgracia de unirse de una u otra forma a las protestas de "Mujeres, Vida, Libertad" están pagando un precio muy alto."Me obligaron a decir lo que querían"Estos jóvenes, arrancados de sus familias, dan testimonio desde varias partes del país y relatan los mismos abusos: palizas, flagelaciones, descargas eléctricas con pistolas paralizantes, violaciones y otras violencias sexuales, administración forzosa de pastillas no identificadas, simulacros de ahorcamiento, privación de agua y alimentos, promiscuidad extrema, falta de atención médica... Por no hablar de las amenazas contra ellos y sus familias si se niegan a "confesar"."Me contó mi hijo: ‘Me ahorcaron tanto que sentí que me iban a arrancar los brazos. Me obligaron a decir lo que querían porque me violaron con una manguera de jardín. Me agarraron la mano y a la fuerza pusieron mis huellas dactilares en los documentos", relata una madre cuyo testimonio recogió Amnistía Internacional.En el origen de tanta crueldad están la Guardia Revolucionaria (Pasdaran), la milicia Basij, la policía de seguridad pública y diversos servicios de inteligencia. Detienen a estos adolescentes y los llevan en secreto a centros de detención; algunos de ellos cuentan que los torturan en almacenes fuera de su vista y luego los abandonan."Aplastar el espíritu vibrante de la juventud"La ONG de derechos humanos insiste en las secuelas físicas y psicológicas de este trato inhumano a los niños. "Esta violencia ilustra una estrategia deliberada para aplastar el espíritu vibrante de la juventud del país e impedir que plantee sus demandas de libertad y derechos humanos", explica Diana Eltahawy, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional."Toda esta represión influye en el miedo que el gobierno quiere infundir a los jóvenes, pero también enormemente en el seno de las familias", comenta asimismo Fanny Gallois, responsable del Programa de Libertad de Amnistía Internacional Francia.Y esto explica en parte que la protesta haya cambiado de forma desde septiembre: después de las grandes manifestaciones reprimidas al principio de la revuelta, las iniciativas contra el régimen y por la libertad son ahora más individuales y más esporádicas, lo que no significa que el movimiento se esté agotando.Desde el comienzo de las protestas, el 16 de septiembre de 2022, más de 22.000 personas han sido detenidas, a menudo torturadas o incluso asesinadas. Y los medios de comunicación estatales como FarsNews han informado incluso de que gran parte de los detenidos son menores. Presos jóvenes que no están separados de los adultos, señala Amnistía, niñas que sólo están vigiladas por hombres. "Muchas de ellas han sido liberadas, pero sabemos que todavía hay muchas en los centros de detención", añade Fanny Gallois.Para salir de este infierno, las detenidas menores de edad tienen que "confesar", firmar cartas de arrepentimiento bajo coacción y prometer que no asistirán a más reuniones que no sean progubernamentales. Y los medios de comunicación oficiales difunden algunas de estas "confesiones" como lecciones para quienes quieran gritar o escribir consignas antigubernamentales.Vencer la impunidadHay que recordar que, mucho antes del 16 de septiembre de 2022, en Irán no era necesario ser mayor de edad para ser torturado, asesinado o condenado a muerte, pero "el levantamiento que se está produciendo desde hace seis meses es un acontecimiento que afecta sobre todo a los jóvenes", prosigue Fanny Gallois, "de ahí que también haya muchas detenciones entre los jóvenes, menores de edad".A principios de febrero, las autoridades anunciaron la liberación de unos 50 presos, en un gesto de apaciguamiento hacia los manifestantes. Sin embargo, miles de personas siguen entre rejas y los jóvenes en primera línea. El 15 de marzo, las cinco mujeres que habían interpretado un baile al ritmo de un éxito mundial fueron detenidas y obligadas a grabar un vídeo en el que expresaban su arrepentimiento.Aunque las técnicas represivas de las autoridades iraníes son legión en el país, la condena internacional nunca ha sido tan alta como desde la muerte de la joven Mahsa Amini. De hecho, el actual movimiento de protesta destaca por su duración y su contagio más allá de las fronteras iraníes. Pero ni estas condenas ni las sanciones parecen suficientes para acabar con el régimen de terror e impunidad de Teherán.Para los defensores de la libertad, la esperanza reside hoy en la recopilación de pruebas, para documentar lo más posible lo que está ocurriendo actualmente en el país y, precisamente, poder poner fin algún día a esta impunidad y que los responsables sean juzgados por una instancia regional o internacional. "Porque es esta impunidad la que ha permitido que se sigan cometiendo crímenes desde hace décadas en Irán", concluye Fanny Gallois.