Este es el cuarto paro de sector ferrocarril en Alemania en menos de un año y se proyecta como el más largo y con mayores perdidas económicas para el pais. Los conductores de tren piden aumento de los salarios así como la disminución del tiempo de trabajo.

Informa el corresponsal de RFI en Berlín, Sergio Correa

Unos 350 mil pasajeros circulan todos los días por esta la estación central de trenes de Berlin, este miércoles son solo unos pocos cientos, despistados o dispuestos a apretujarse en los trenes de emergencia.

El paro de los maquinistas de trenes de Alemania, que abarca transporte de personas y de carga, durará, si no hay arreglo desde hoy hasta el próximo lunes, 6 días, el mayor paro y el más caro en la historia moderna de Alemania, que causará cerca de mil millones de euros en pérdidas.

Es el cuarto paro en menos de un año, el objetivo para los maquinistas es bajar su jornada de trabajo de 38 a 35 horas semanales y 550 euros más de sueldo mensual. Sólo pocos pasajeros que confían en subirse a algunos de los pocos trenes de emergencia están aquí.

"Seis días de paro me parecen demasiado y las reivindicaciones son exageradas; no me gustaría estar en la ronda de negociaciones", dice uno de los pasajeros. Otro añade: "Puedo entender que quieran más sueldo y trabajar menos, eso lo queremos todos, pero paralizar a cada rato una infraestructura esencial del país y eso durante seis días, no lo puedo entender".

El consorcio Tren Alemán es una empresa semi pública que emplea a unas 200 mil personas en todo el país.

El ministro de Transportes, Volker Wissing, la calificó de "destructiva" para la economía alemana, que se contrajo en un 0,3% el año pasado.

Alemania es una pieza fundamental en el comercio europeo ya que DB Cargo, filial de mercancías de DB, explota unos 20.000 trenes cada semana.